GTA 6 : On connait enfin l’intégralité du casting du jeu, en plus de l’actrice derrière Lucia
Avec GTA 6, Rockstar s’est montré plus secret que jamais, n’autorisant même pas son casting à prendre la parole. Le studio a ainsi entretenu le flou autour des acteurs et actrices qui ont participé au jeu, jusqu’au début de cette semaine, où l’identité de Manni L. Perez dans le rôle de Lucia a été révélée par les Game Awards, un peu malgré elle. Maintenant que le jeu est enfin disponible, l’heure n’est plus aux cachotteries.
Le casting principal se dévoile enfin
Sur son site internet, Rockstar a mis en ligne les crédits officiels de GTA 6 afin de voir qui a participé au développement de ce mastodonte. Et autant dire que la liste est longue, très longue. Ce qui nous intéressera ici, c’est de savoir quelles personnes se cachent derrière les voix de chacun des personnages en plus de Manni L. Perez. Notamment celle derrière Jason Duval, l’autre protagoniste du jeu, qui est en réalité Dylan Rourke, un acteur américain qui a surtout enchaîné des petits rôles à la télévision, mais dont la carrière sera bouleversée par le jeu.
Voici le reste du casting principal de GTA 6, mais attention aux éventuels spoilers qui peuvent se cacher ici :
- Jason Duval : Dylan Rourke
- Lucia Caminos : Manni L. Perez
- Donnie : Brad Carter
- Cal : Bobby Moynihan
- Brian Heder : Stephen Root
- Lori Heder : Orlagh Cassidy
- Kenton Rees : Machel Montano
- Andy : Mallory Wu
- Katerina Rosselli : Edwina Rai
- Mattia Tauro : Massi Pregoni
- Pilot Pete : Carl Palmer
- Captain Aldo Méndez : Chris McKinney
- Linda : Lisa Emery
- Vicki : Taryn Manning
- Dunk : Brad Fleischer
- Moses « Mo » Watkins : Aaron Morton
- Wyman : David Stishan
- Billy : Spenser Granese
- Bret Vogel : Jariko Denman
- Dre’Quan : Naiqui Macabroad
- Bae-Luxe : Hood Brat
- Roxy Rashad : Krissy Celess
- Boobie Ike : Mike Forbs
- Tyrone Russo : Taylor Novak
- Mia Caminos : Roselyn Sanchez
- Papa Audacity : Brian Furey
- Yago Jiménez : Victor Almanzar
- Yasmani Cabrera : Hiram Delgado
- Randy Kozlov : Serge Didenko
- Benedict Halifax : Ian Scott McGregor
- Karim : Rafi Silver
- Raul Bautista : Manny Perez
- Andrea : Christine Spang
- DWNPLY : Denzel Curry
- Raymond : Jaime Lincoln Smith
- Felipe : Alfredo Diaz
- Valentina : Josephine Phoenix
- Nicole Park : Sierra Katow
- Abraham Gonzalez : Nick Pupo
- Francisco « Cisco » Delgado : Mario D’Leon
- Nathan « Nate » Bozer : Brendan Sagalow
- Raina Koleva : Oksana Grishina
- Kordell Grant : Michael Jai White
- Andrés de León : J. Eddie Martinez
- Petra Navarro : Elaine Del Valle
- César Navarro : Anthony Ruiz
- Gustavo Herrera : Josue Gutierrez
- KD : Jordan J. Adams
- Rafa de León Navarro : Sebastian Montañez
- Omar Dawoud : Barzin Akhavan
- Dardan : Jake Ventimiglia
- Giorgio Gallo : Sergio Castellitto
- Vinny Capsik : Roger Wayne
- Liz Jackson : Tifané Williams
- Kevin Kueh : Abraham Lim
- The Hitman : Michael Hollick
- Deputy Sarah Fitzroy : Kelly Grago