Objectifs secondaires Gears of War: E-Day : où tous les trouver lors de la Campagne ?

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Le trophée “Acolyte” de Gears of War: E-Day vous demande de terminer tous les objectifs secondaires en mode Campagne et peu importe la difficulté choisie. Ces quêtes annexes n’apparaissent pas sur votre écran naturellement ; vous devez les découvrir par vous-même au bon moment. Ainsi, on a préparé ce guide dédié pour indiquer où les trouver.

gears of war: e-day-objectifs-secondaire-vignette
Source : Xbox Games Studios

Il y a combien d’objectifs secondaires par acte dans Gears of War: E-Day ?

Il y a 17 objectifs secondaires à terminer dans Gears of War: E-Day. Tous sont disponibles dans les larges zones semi-ouvertes des quelques chapitres du jeu.

  • 7 objectifs secondaires sont dans le chapitre 2 de l’acte 2
Gears of war: e-day-objectifs-secondaire-1
Source : ActuGaming
  • 3 objectifs secondaires sont dans le chapitre 3 de l’acte 3
Gears of war: e-day-objectifs-secondaire-2
Source : ActuGaming
  • 7 objectifs secondaires sont dans le chapitre 1 et 3 de l’acte 4

Comment déclencher les objectifs secondaires dans Gears of War: E-Day ?

Comme on a pu le dire au début de notre guide, les objectifs secondaires n’apparaissent pas automatiquement. Certains se déclenchent uniquement lorsque vous passez à proximité, tandis que d’autres demandent de progresser dans les objectifs principaux pour qu’ils apparaissent.

Ainsi, si vous remarquez qu’il n’y a pas le compte lorsque vous approchez de la fin d’un chapitre ou que la mention “quitter la zone” apparaît, sachez qu’il faut tourner les talons et refaire un tour de contrôle dans la zone d’exploration.

Gears of war: e-day-objectifs-secondaire-5
Source : ActuGaming

L’avantage dans Gears of War: E-Day est que vous pouvez revenir à des sauvegardes automatiques précédentes : les étuis rigides et les objets à collectionner sont conservés, mais la progression de l’histoire et des objectifs lui est réinitialiser (sauf pour les trophées).

D’ailleurs, en parlant de trophée : il y a des chances pour ce dernier soit corrompu. Bien que nous ayons terminé tous les objets ces derniers n’apparaissent plus sur notre carte et notre progression est à zéro. Ainsi, faites attention si vous êtes du genre “chasseur de succès”, car un bug est sûrement présent.

Quels sont les objectifs de ces missions secondaires dans Gears of War: E-Day ?

Les objectifs secondaires ne sont pas essentiels pour la mission principale, néanmoins, ils sont utiles pour trois choses :

Gears-of-war-e-day-objets-à-collectionner-285
Source : ActuGaming
  • La complétion des objets à collectionner
  • La complétion des mods d’armes
  • La complétion du succès “Acolyte”

Ainsi, si vous n’avez aucun attrait pour la complétion, sachez que ces missions sont optionnelles et très peu intéressantes. Concrètement, vous allez juste aider des civils en essuyant une énième vague d’adversaires. Et ces civils n’ont aucun impact sur les cinématiques ou les cutscenes.

Et vous savez maintenant tout sur les objectifs secondaires de Gears of War: E-Day ! Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à vous rendre sur notre page Actualités du jeu pour être au courant de toutes les dernières informations à son sujet !

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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