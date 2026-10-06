Objectifs secondaires Gears of War: E-Day : où tous les trouver lors de la Campagne ?

Il y a combien d’objectifs secondaires par acte dans Gears of War: E-Day ?

Il y a 17 objectifs secondaires à terminer dans Gears of War: E-Day. Tous sont disponibles dans les larges zones semi-ouvertes des quelques chapitres du jeu.

7 objectifs secondaires sont dans le chapitre 2 de l’acte 2

Source : ActuGaming

3 objectifs secondaires sont dans le chapitre 3 de l’acte 3

Source : ActuGaming

7 objectifs secondaires sont dans le chapitre 1 et 3 de l’acte 4

Comment déclencher les objectifs secondaires dans Gears of War: E-Day ?

Comme on a pu le dire au début de notre guide, les objectifs secondaires n’apparaissent pas automatiquement. Certains se déclenchent uniquement lorsque vous passez à proximité, tandis que d’autres demandent de progresser dans les objectifs principaux pour qu’ils apparaissent.

Ainsi, si vous remarquez qu’il n’y a pas le compte lorsque vous approchez de la fin d’un chapitre ou que la mention “quitter la zone” apparaît, sachez qu’il faut tourner les talons et refaire un tour de contrôle dans la zone d’exploration.

Source : ActuGaming

L’avantage dans Gears of War: E-Day est que vous pouvez revenir à des sauvegardes automatiques précédentes : les étuis rigides et les objets à collectionner sont conservés, mais la progression de l’histoire et des objectifs lui est réinitialiser (sauf pour les trophées).

D’ailleurs, en parlant de trophée : il y a des chances pour ce dernier soit corrompu. Bien que nous ayons terminé tous les objets ces derniers n’apparaissent plus sur notre carte et notre progression est à zéro. Ainsi, faites attention si vous êtes du genre “chasseur de succès”, car un bug est sûrement présent.

Quels sont les objectifs de ces missions secondaires dans Gears of War: E-Day ?

Les objectifs secondaires ne sont pas essentiels pour la mission principale, néanmoins, ils sont utiles pour trois choses :

Source : ActuGaming

La complétion des objets à collectionner

La complétion des mods d’armes

La complétion du succès “Acolyte”

Ainsi, si vous n’avez aucun attrait pour la complétion, sachez que ces missions sont optionnelles et très peu intéressantes. Concrètement, vous allez juste aider des civils en essuyant une énième vague d’adversaires. Et ces civils n’ont aucun impact sur les cinématiques ou les cutscenes.

Et vous savez maintenant tout sur les objectifs secondaires de Gears of War: E-Day ! Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à vous rendre sur notre page Actualités du jeu pour être au courant de toutes les dernières informations à son sujet !