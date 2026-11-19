Deux studios importants perdent des membres

Alors d’accord, Ubisoft n’a pas spécialement attendu la sortie de GTA 6 pour annoncer de nouveaux licenciements, puisque ceux-ci interviennent simplement avant la publication du bilan trimestriel de l’éditeur, qui est imminente. Mais tout de même, le timing est particulièrement fourbe en cette période où toute l’industrie a la tête ailleurs, sans parler des fêtes de fin d’année qui s’annoncent mornes pour celles et ceux qui prennent la porte. Ce qui va bien à Ubisoft, qui espère sans doute que la nouvelle passera un peu plus inaperçue.

Mais non, puisque l’on a bien pu apprendre le licenciement de 166 personnes chez Ubisoft, et pas dans des petites antennes. Les studios touchés ici sont ceux d’Ubisoft Montreal et d’Ubisoft Quebec, soit deux des équipes les plus importantes de l’entreprise, qui se trouvent notamment derrière les derniers jeux à succès du groupe. Les deux ont œuvré pour donner vie à Assassin’s Creed Shadows, et aux dernières nouvelles, c’est bien l’équipe montréalaise qui travaille sur le prochain épisode de la saga, Hexe.

Cependant, Ubisoft affirme que les personnes impactées ici sont celles dont les projets ont été annulés ou repensés, ainsi que celles qui n’ont pas pu être transférées vers d’autres équipes. Toujours est-il que le bilan commence sérieusement à s’alourdir pour Ubisoft, dont la restructuration est pesante sur l’ensemble des salariés depuis ces dernières années.