Toute l’industrie du divertissement assiste au phénomène

Les estimations concernant les 24 millions de précommandes de GTA 6 étaient finalement bien timides. Rockstar a pris la parole ce soir pour faire le point sur les premiers chiffres du jeu, et ils sont tout bonnement phénoménaux. Le studio annonce aujourd’hui avoir enregistré pas moins de 32,5 millions de précommandes, ce qui est un record absolu dans l’histoire du jeu vidéo. Et le studio est clair : il parle ici de précommandes, et pas de ventes. Ce qui est un détail à prendre en compte, car il existe aussi des personnes qui se sont rendues en magasin le jour J et aujourd’hui pour acheter le jeu. Le total de ventes doit donc être bien plus élevé.

À titre de comparaison, le jeu a déjà presque rattrapé les ventes de Cyberpunk 2077 (40 millions), mais il s’est aussi mieux vendu qu’Elden Ring, en 1 jour contre 4 ans pour le jeu de From Software. Avec tout cela, Take-Two estime que GTA 6 a déjà rapporté plus de 3,79 milliards de dollars. GTA V, à son époque, avait enregistré 800 millions de dollars de recettes lors de son lancement, soit une fraction de GTA 6.

Là aussi, c’est un record, mais celui-ci dépasse de loin l’industrie du jeu vidéo. Il s’agit là du plus gros lancement dans l’histoire du divertissement, tout secteur confondu. Le film Avengers: Endgame se situait à cette place avec un peu moins de 3 millions enregistrés au box-office, mais sur toute sa carrière, ressortie comprise. Sur son premier week-end, le film de Marvel avait déjà marqué les esprits avec 1,224 milliard de dollars, soit trois fois moins que GTA 6.

Sam Houser, président de Rockstar Games, se félicite naturellement de ce lancement :

« C’est avec une immense gratitude que nous entamons un nouveau chapitre pour Rockstar Games, avec la sortie de Grand Theft Auto VI. Nous sommes extrêmement touchés par la réaction des joueurs du monde entier, et nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de partager ce moment avec vous. »

C’est donc un vrai phénomène culturel qui est en train de se produire, avec un jeu qui va avoir un impact significatif sur la pop culture. Si vous avez déjà posé un pied à Vice City, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour vous aider à avancer.