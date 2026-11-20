Dragon Ball Z: Kakarot, pour revivre l’histoire de Daima manette en main

Le RPG de CyberConnect2 est le jeu qui suit la série de plus près. Son extension DAIMA: Adventure Through the Demon Realm adapte l’intrigue en deux parties, avec exploration du monde des démons, quêtes et combats contre les adversaires de l’anime.

La première partie est sortie le 17 juillet 2025. Elle couvre à peu près les huit premiers épisodes et permet d’incarner Goku (Mini), accompagné de Glorio et Panzy. La seconde partie a suivi le 15 janvier 2026. Elle ouvre le Second et le Premier monde des démons, ajoute Vegeta (Mini) parmi les personnages jouables et se termine par la conclusion de l’histoire. Elle reste accessible sans avoir terminé le scénario principal du jeu ni la première partie.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC.

Dragon Ball Sparking! Zero, le jeu de combat le plus fourni en personnages de Daima

Côté baston, Dragon Ball Sparking! Zero propose la plus grosse sélection. Goku (Mini) faisait partie des tout premiers contenus du jeu, et deux packs entièrement consacrés à Daima ont suivi.

Le DAIMA Character Pack 1, sorti le 24 avril 2025, ajoute huit combattants :

Goku (Mini) Super Saiyan

Vegeta (Mini), en version de base, Super Saiyan, Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Le DAIMA Character Pack 2, lancé le 24 septembre 2025, en ajoute six :

Goku (Mini) Super Saiyan 4

Goku (DAIMA) Super Saiyan 4

Vegeta (DAIMA) Super Saiyan 3

Majin Duu

Gomah (Troisième œil)

Gomah géant

Sa sortie s’est accompagnée d’une mise à jour gratuite avec une arène inspirée du Premier monde des démons. Disponible sur PS5, Xbox Series et PC depuis octobre 2024, le jeu est arrivé sur Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025. Les deux packs Daima y sont proposés depuis le 27 mai 2026.

Dragon Ball Xenoverse 2, pour croiser les héros de Daima avec son propre guerrier

Toujours suivi par Bandai Namco, Dragon Ball Xenoverse 2 a d’abord accueilli Goku (Mini) dans le DLC Future Saga Chapter 2, sorti le 21 novembre 2024. Ce DLC ajoute aussi des techniques inspirées du personnage, que l’on peut attribuer à l’avatar créé en début de partie.

Le Dragon Ball DAIMA Pack est venu compléter le tout le 22 mai 2025. Il ajoute Goku Super Saiyan 4 (DAIMA) et Vegeta Super Saiyan 3 (DAIMA), de nouvelles quêtes parallèles, des costumes et des Super Souls. Le jeu est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC.

Le calendrier complet des épisodes sur Gulli

Dragon Ball Daima compte 20 épisodes. Gulli en diffuse deux chaque mercredi, le premier à 9 h 15 et le second vers 9 h 55, dans La Grande Gulli Party. À ce rythme, la série se termine début janvier :

Mercredi 4 novembre 2026 : épisodes 1 et 2

Mercredi 11 novembre 2026 : épisodes 3 et 4

Mercredi 18 novembre 2026 : épisodes 5 et 6

Mercredi 25 novembre 2026 : épisodes 7 et 8

Mercredi 2 décembre 2026 : épisodes 9 et 10

Mercredi 9 décembre 2026 : épisodes 11 et 12

Mercredi 16 décembre 2026 : épisodes 13 et 14

Mercredi 23 décembre 2026 : épisodes 15 et 16

Mercredi 30 décembre 2026 : épisodes 17 et 18

Mercredi 6 janvier 2027 : épisodes 19 et 20

Ce calendrier peut bouger pendant les vacances de Noël. Les transformations de la fin de la série, Goku Super Saiyan 4 et Vegeta Super Saiyan 3 en tête, sont justement celles que l’on retrouve dans Sparking! Zero, Kakarot et Xenoverse 2.

Où regarder Dragon Ball Daima en français ?

Série de 20 épisodes produite par Toei Animation, dernière série sur laquelle Akira Toriyama a travaillé, Daima est diffusée sur Gulli, en direct et en replay sur Molotov. Retrouvez Dragon Ball Daima en streaming sur Molotov, ainsi que la catégorie mangas pour suivre des anime en streaming VF.