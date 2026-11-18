L’artiste s’en va aider d’autres studios

On ignore encore sur quoi Sandfall Interactive est en train de travailler après le succès de Clair Obscur: Expedition 33, mais cela se fera sans Jennifer Svedberg-Yen. Dans une interview accordée à GamesBeat, on apprend que l’intéressée a quitté le studio, et ce depuis le mois de juillet de cette année. Elle souhaite visiblement se consacrer à un autre objectif en aidant d’autres studios à repenser leur manière d’écrire des histoires et de les raconter, notamment en appliquant d’autres méthodes de travail, comme le fait de ne pas écrire l’histoire d’un jeu après avoir décidé de son gameplay :

« De nombreux studios considèrent la narration comme une simple couche à ajouter. Ils imaginent qu’il est possible de faire intervenir quelqu’un plus tard pour donner du sens à l’ensemble. Mais lorsque l’on est là dès le départ du projet, tout le monde travaille à partir d’une même histoire, et les différentes divisions se renforcent alors naturellement les unes les autres. »

Elle plaide également pour que les scénaristes et plus globalement les artistes de chaque studio soient mieux traités. Une démarche louable, et sa notoriété acquise avec Clair Obscur: Expedition 33 devrait l’aider à se faire entendre, même si c’est un chantier colossal qui se dresse devant elle.