La scénariste de Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, a quitté Sandfall Interactive en juillet dernier
Célébré dans le monde entier pour tout un tas de qualités, Clair Obscur: Expedition 33 aura aussi marqué pour son récit et sa narration, tous les deux prisés par une partie du public. Une grande part de cela est à attribuer au travail de Jennifer Svedberg-Yen, qui est la scénariste principale du jeu et qui a aidé Sandfall à donner vie aux aventures de Maelle, Verso et compagnie. Pendant que le studio travaille sur son prochain projet, on apprend que cette fois-ci, Jennifer Svedberg-Yen ne fera pas partie de l’aventure.
L’artiste s’en va aider d’autres studios
On ignore encore sur quoi Sandfall Interactive est en train de travailler après le succès de Clair Obscur: Expedition 33, mais cela se fera sans Jennifer Svedberg-Yen. Dans une interview accordée à GamesBeat, on apprend que l’intéressée a quitté le studio, et ce depuis le mois de juillet de cette année. Elle souhaite visiblement se consacrer à un autre objectif en aidant d’autres studios à repenser leur manière d’écrire des histoires et de les raconter, notamment en appliquant d’autres méthodes de travail, comme le fait de ne pas écrire l’histoire d’un jeu après avoir décidé de son gameplay :
« De nombreux studios considèrent la narration comme une simple couche à ajouter. Ils imaginent qu’il est possible de faire intervenir quelqu’un plus tard pour donner du sens à l’ensemble. Mais lorsque l’on est là dès le départ du projet, tout le monde travaille à partir d’une même histoire, et les différentes divisions se renforcent alors naturellement les unes les autres. »
Elle plaide également pour que les scénaristes et plus globalement les artistes de chaque studio soient mieux traités. Une démarche louable, et sa notoriété acquise avec Clair Obscur: Expedition 33 devrait l’aider à se faire entendre, même si c’est un chantier colossal qui se dresse devant elle.