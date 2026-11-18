Une réception tout simplement jamais vue

Voir GTA 6 être nommé partout aux Game Awards donnait déjà un bon indicateur de la réception de la presse. Encore fallait-il voir les tests, qui ont été publiés pour la plupart ce mercredi 18 novembre, en même temps que nous, et la réception est pour le moins unanime. Une minute après la levée de l’embargo, Metacritic recensait déjà presque une centaine de tests, tous dithyrambiques comme le nôtre. Il faut chercher très loin pour trouver des notes imparfaites, et celles-ci ne descendent pas vraiment en dessous d’un 9/10. Aucune note moyenne n’est disponible sur Metacritic pour le moment. Bref, l’engouement est global.

Sur Metacritic, pour le moment, la moyenne de GTA 6 est tout simplement de… 99 sur 100. Ce qui en fait le jeu le mieux noté de toute l’histoire de la plateforme, derrière The Legend of Zelda: Ocarina of Time (l’original, pas le remake). Sur OpenCritic, toujours un chouille plus sévère, cela descend à 98, donc comprenez bien que l’ensemble de la presse est particulièrement unanime auprès du jeu de Rockstar.

Pas besoin de lire 14 tests différents pour voir que les mêmes qualités sont prisées, à commencer par un monde ouvert qui impressionne de bout en bout, et deux protagonistes qui se révèlent être particulièrement charismatiques et attachants. Pour les très rares points négatifs, l’IA est souvent pointée du doigt. Mais on ne ferait finalement que répéter notre test ici, alors que celui-ci est déjà très complet et visiblement en accord avec tous les autres avis disponibles aujourd’hui sur le net.

Pour rappel, GTA 6 sera disponible à minuit, mais les joueurs Xbox peuvent déjà y jouer avec une petite astuce.