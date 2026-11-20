Excursion spatiale sur Ganymède

Petit aveu avant d’entrer dans le vif du sujet : on venait tout juste d’entamer la série The Expanse pour se mettre dans le bain. Si l’univers nous plaît déjà beaucoup, on a donc découvert ce morceau d’aventure davantage en jeune novice qu’en fin connaisseur de la saga. Ce qui n’est pas plus mal pour juger de son accessibilité. Et histoire d’avoir pleinement le contexte, cette session date de la Gamescom fin août, le jeu ayant évidemment évolué depuis.

Pour rappel, The Expanse: Osiris Reborn est un action-RPG à la troisième personne inspiré des romans et de la série télévisée du même nom. On y incarne un mercenaire de Pinkwater Security dont le repos bien mérité tourne court lorsque la catastrophe frappe Eros. Contraint de fuir, notre personnage finit par prendre les commandes de son propre vaisseau, épaulé par J, son jumeau (ou sa jumelle, selon le personnage créé). L’origine choisie au départ, Terrien, Martien ou Ceinturien, modifie d’ailleurs les alliés, les ennemis et une partie du contenu rencontré.

La session, menée en compagnie d’une personne du studio qui nous guidait et répondait à nos questions, se concentrait sur une mission sur Ganymède (aperçue dans une récente bande-annonce) située au milieu de l’aventure selon Owlcat Games. Le capitaine et J y explorent incognito une base de Protogen, la société terrienne au cœur de la conspiration autour de la protomolécule.

Une exploration qui donne envie de fouiller plutôt que de foncer

Les premières minutes sont calmes. Très calmes, même. On se promène dans la base, on discute avec quelques employés, on prend ses marques. On a eu un peu de mal à rentrer dedans au début, mais c’est aussi le parti pris du jeu, qui préfère poser son contexte et son ambiance avant d’appuyer sur l’accélérateur.

Et ça finit par fonctionner. Le monde est particulièrement détaillé, et chercher des indices y a une réelle importance : parler aux personnes croisées, interagir avec le décor, fouiller les recoins. Rien n’empêche de filer tout droit vers le marqueur de quête, l’aventure reste à la carte, mais on a vite pris goût à flâner pour en apprendre davantage sur ce qui nous entoure.

L’héritage d’Owlcat Games se ressent aussi dans le fonctionnement de l’environnement et des énigmes. Il y a plein de choses à fouiller ou à étudier, et certaines actions ont droit à leur propre mini-jeu. On pense à ce système de localisation, sorte de mini scanner dont le réticule gagne en précision à mesure que l’on s’approche de sa cible.

Côté narration, la mise en scène se veut cinématographique et ponctuée de dialogues à choix. Difficile d’en mesurer la portée sur une séquence aussi courte, mais les exemples croisés ont de quoi rendre curieux. Un soldat de Protogen, mécontent de son sort, réclamait ainsi sa mutation. Une requête en apparence anodine, dont la développeuse nous a pourtant expliqué qu’elle pouvait prendre une tout autre ampleur par la suite.

Des combats riches, mais pas évidents à apprivoiser

Puis, logiquement, la situation dégénère. Des intervenants extérieurs débarquent sans prévenir et l’infiltration vire au gunfight. Au milieu du chaos surgit une imposante créature bleue, fruit du projet Caliban, ce programme secret visant à créer un hybride entre l’humain et la protomolécule. Une némésis impossible à vaincre en face à face, que tout le monde fuit à toutes jambes. Nous compris.

Les affrontements, eux, fonctionnent bien. Plusieurs options tactiques sont à disposition : différentes armes et leurs alternatives, un drone à lancer, des grenades, sans oublier les ordres à donner aux compagnons en plein combat. Les sensations sont bonnes dans l’ensemble, à une exception près : les armes vraiment à distance, comme ce simili fusil de précision, semblaient manquer un peu d’impact.

Cette richesse a toutefois son revers. Le système n’est pas des plus simples à appréhender au début. D’abord parce qu’il aligne déjà pas mal d’options, ce qui certes, laisse entrevoir sa profondeur, mais se prête moins bien à une découverte express. Ensuite, parce que certaines combinaisons à la manette n’ont rien d’évident. Une séquence nous a d’ailleurs donné du fil à retordre : piégés et encerclés dans une pièce en contrebas, on a vu la difficulté grimper d’un cran. Rien d’insurmontable pour autant mais il nous a fallut plusieurs essais.

Techniquement, on sent que l’on a affaire à une production AA avec quelques limites visibles, notamment dans l’animation faciale. Mais loin d’être péjoratif, car l’ensemble reste solide, et certains décors marquent les esprits. Une fois la créature semée, la mission nous a d’ailleurs fait traverser plusieurs biomes, notamment cette immense ferme spatiale baignée de lumière qui nous a particulièrement impressionnée. Un petit air de celle présente dans la série Silo d’Apple TV pour les personnes qui connaissent (et qu’on vous recommande si vous ne l’avez pas encore lancée).

Des choix encore difficiles à jauger

C’est justement dans cette ferme que la démo s’est arrêtée, au pire moment. La créature arrivait, des civils devaient être évacués, et il fallait choisir, entre autres, d’affronter la bête ou non. On n’en dira pas plus pour ne rien gâcher, mais l’effet est réussi : on en redemandait. Une heure et demie reste évidemment bien peu pour juger un RPG de cette envergure. La portée réelle des choix comme la prise en main des combats sur la durée restent à vérifier. Mais à la fin de la session, on était pleinement dedans, et c’est sans doute le meilleur signe que l’on pouvait espérer.

Difficile de ne pas penser à Mass Effect devant The Expanse: Osiris Reborn, qui se positionne sans détour comme son successeur spirituel. Le jeu d’Owlcat Games a pourtant déjà sa propre identité, grâce à son univers et à des mécaniques bien chiadées. Les combats demandent un temps d’adaptation et la technique trahit parfois son statut de production AA, mais le titre a le potentiel pour devenir un excellent RPG spatial. Sortie prévue au printemps 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, ainsi que dans le Game Pass dès son lancement.