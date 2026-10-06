Mods Gears of War: E-Day : comment tous les débloquer ?

Comment débloquer des mods d’armes dans Gears of War: E-Day ?

Dans Gears of War: E-Day, les mods d’armes ne se débloquent pas par magie : vous devez effectuer des actions bien précises pour récupérer le sésame. En effet, ces derniers peuvent s’obtenir de deux façons uniquement : en complétant les objectifs secondaires lors des chapitres et en ouvrant des étuis rigides.

Source : ActuGaming

Les objets secondaires interviennent uniquement lorsque vous avez accès à de larges zones fermées, notamment celles disponibles dans les chapitres suivants :

Tenir bon

On n’abandonne personne

Dernier bastion

Espoir et ruines

Durs à cuire

Et en ce qui concerne les étuis rigides, vous pourrez en trouver pendant toute la durée de votre aventure ; petites ou larges zones. Dans les petites zones, un signal vous indiquera la présence d’un coffre, il vous suffira alors de lancer l’analyse du terrain pour le voir apparaître en surbrillance. Pour ce qui est des larges zones, le même signal sonore va retentir, mais vous pourrez ouvrir votre carte pour voir la position du coffre, puis le pinger pour savoir où le trouver dans le monde.

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Concrètement, il y a beaucoup d’étuis rigides, mais ils sont assez simples à trouver grâce à la détection automatique lorsque vous vous trouvez à portée de ces derniers. Le plus sportif est de penser à ouvrir les étuis lorsque certains se trouvent dans des zones de combat.

Quels sont les meilleurs mods d’armes dans Gears of War: E-Day ?

Les classes d’armes, donc l’assemblage de divers mods, dépendent uniquement de votre ressenti. Gears of War: E-Day ne dispose pas de réelles statistiques significatives à l’ajout ou au retrait d’un mod d’armes, à l’inverse de Call of Duty qui joue essentiellement sur cet aspect-là.

Ainsi, on aura tendance à vous dire de choisir les mods qui vous plaisent le plus selon vos besoins sur le jeu. Néanmoins, certains mods persistent comme des indémodables, notamment ceux qui viennent améliorer la puissance de feu, la taille du chargeur ou encore le recul et le contrôle de l’arme. Sinon, les autres ne sont que des accessoires qui ne sont vraiment pas essentiels pour améliorer votre style de jeu.

Voilà pour les mods de Gears of War: E-Day ! Si vous avez d’autres questions concernant le jeu, n’hésitez pas à consulter notre page Actualités pour être au fait de toutes les nouveautés sur le jeu.