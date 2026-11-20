La fin du périple à Roscaelifer

L’aventure sur Roscaelifer dans Zenless Zone Zero approche de son paroxysme, avec une nouvelle quête qui sera évidemment centrée sur la Dame de l’Aurore (Sunbriger), mais aussi sur nos Proxys, qui feront face à certains visages venus de leur passé commun.

Les bannières de la version 3.4

Le premier agent de rang S sera donc la Dame de l’Aurore, qui sera de type Flambeau de la Génèse et Forge. Et c’est en réalité presque 3 personnages en 1 qui sont combinés ici, puisque même si vous contrôlerez la plus grande des versions de la Dame de l’Aurore durant les combats, les deux autres interviendront également selon vos actions. Lorsque vous consommerez un cumul de Taillade, vous obtiendrez Vœu brûlant, et c’est grâce à cela que les trois versions pourront attaquer ensemble.

De plus, chaque version aura sa spécificité : Dracaene va par exemple bloquer les attaques avec son bouclier, tandis qu’Elrada aura une lance, et Lindverne une épée pour plus de dégâts. Vous disposerez même de deux attaques ultimes à enchaîner. Elles auront aussi droit à un Bangbou conçu avant tout pour elles, Somnanbou, qui va invoquer des soldats pour attaquer les ennemis.

Mais cette version disposera aussi de deux nouveaux personnages issus de Honkai Star Rail, à commencer par Robin, de type Défense et éthérique. Elle fonctionne un peu comme Astra Yao si ce n’est qu’elle va fournir avant tout de la défense, avec un bouclier qui va aussi augmenter les dégâts des coéquipiers. Elle reviendra sur le terrain pour déclencher une puissante attaque avant de repartir.

Kafka, agent électrique de rang S et Anomalie, sera quant à elle plus offensive et fonctionnera surtout avec les autres personnages Anomalie. Son attaque spéciale lui permettra de rebondir jusqu’à trois fois sur les ennemis, ou bien d’attaquer à distance avec ses armes à feu. Notez enfin que même Pom-Pom a fait le voyage et sera ici un Bangbou spécial qui va booster les dégâts de Robin ou Kafka.

Pour ce qui est des bannières, La Dame de l’Aurore et Robin arriveront dès la première phase tandis que Kafka est prévue pour la seconde phase, avec Alice qui sera de retour. Notez aussi que Robin sera distribuée gratuitement.

Les événements de la version 3.4

Le premier événement se concentrera donc sur la collaboration avec Honkai Star Rail avec « Perdues dans un rêve théâtral », où l’on découvrira que Kafka et Robin sont devenues des superstars dans la Nouvelle-Eridu en tournant dans des séries TV et des films. Ici, on aura droit à un mini-jeu d’infiltration avec Kafka et Robin en vue de dessus. Toujours dans le cadre de cette collaboration, Pom-Pom fera appel à vos services dans un événement qui prendra la forme d’un jeu de rythme avec les chansons de Robin.

La Dame de l’Aurore aura aussi son propre événement de type gestion façon tea party, avec des desserts à distribuer aux personnages selon leurs envies. « À la recherche du scoop ! » sera un événement centré sur Sheila, qui vous demandera d’aller interroger des personnages pour y dénicher des scoops et prendre de belles photos, même durant les combats avec des selfies un peu spéciaux.

L’événement « Premier acte : Entrée chevaleresque » nous fera devenir consultants pour l’écriture d’un film, mais votre but sera surtout d’enchaîner les combats spéciaux avec deux équipes. Cela apportera d’ailleurs un mode de jeu qui deviendra permanent.

Notez enfin que Vivian et Ju Fufu seront améliorés à partir de la version 3.4. Dans le cas de Vivian, cela l’aidera notamment à être un bon personnage de support pour Kafka. De plus, un costume payant sera disponible pour la Dame de l’Aurore (pour les trois versions), et un autre pour Robin.

Le code polychrome bonus

Durant le live de présentation de la mise à jour, un code polychrome bonus a été partagé et vous permet de récupérer des récompenses in-game.

SUNCHASER

Quand sortira la version 3.4 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 3.4 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 2 décembre. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android.