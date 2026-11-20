La chasse partout avec vous, si vous êtes abonnés à Netflix

L’existence d’un portage iOS et Android de Monster Hunter Rise n’est pas une surprise puisque la fiche du jeu était apparue il y a de cela quelques semaines dans les boutiques en ligne. C’est désormais confirmé, et ce via les réseaux sociaux de Netflix, car oui, le jeu sera avant tout accessible pour les abonnés au service de streaming. On apprend ainsi que ce portage sera disponible dès la semaine prochaine, le 24 novembre. Il faudra obligatoirement posséder un abonnement pour y jouer, ce qui est tout de même un bel ajout pour tous les abonnés.

On devrait y retrouver des contrôles simplifiés et adaptés pour le mobile et l’aspect tactile, avec un résultat visuel un peu revu à la baisse en raison des spécificités des mobiles. À voir maintenant si jouer à Monster Hunter Rise au tactile ne sera pas trop complexe lors de certaines chasses, surtout en fin de partie, mais on imagine aussi qu’un tel portage sert de produit d’appel pour rediriger ensuite vers les versions consoles de cet épisode.