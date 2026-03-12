Future Games Show : Résumé complet des 40 annonces (Remothered, Ritual Tides, Life is Strange…)

Après plus de 45 jeux présentés lors de l’édition de la Gamescom, le Future Games Show est de retour ce jeudi 12 mars 2026 avec pléthore de titres à découvrir. Une émission rythmée par les voix de Devora Wilde (Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate III, Split Fiction) et Shai Matheson (LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight). Voici toutes les annonces à retenir.

Cordura

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5

Le studio barcelonais Garage51 n’avait pour l’instant travaillé que sur un jeu mobile (Demon Blade) et un titre en réalité virtuelle (Drums Rock) et s’apprête à rehausser leurs ambitions avec leur première vraie production à destination de nos consoles. Cordura a donc été révélé pour la toute première fois avec une bande-annonce qui nous présente un jeu d’horreur psychologique qui se déroule dans une époque victorienne déformée, et jouable en coopération.

Stupid Never Dies

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5

Le titre avait promis une apparition ce soir. Dévoilé lors des Game Awards l’année passée, Stupid Never Dies nous avait fait bonne impression. Il faut dire qu’il est chapeauté par le nouveau studio fondé par Hiroyuki Kobayashi (un ancien de chez Capcom). Les toutes premières images de gameplay ont été dévoilées, et il , vous devrez vous aventurer dans des donjons afin de sauver votre petite amie, le tout en fracassant vos ennemis grâce à de drôles de pouvoirs.

Dave the Diver: In The Jungle

Date : 18 juin 2026

: 18 juin 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Switch 2 – Switch

Le prochain DLC du phénomène Dave the Diver avait déjà été présenté : celui-ci ajoutera une dizaine d’heures de jeu, avec un nouveau village, un restaurant et d’autres systèmes de jeu inédits. Une date est tombée : rendez-vous le 18 juin 2026.

The 7th Guest Remake

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Sorti dans les années 90, The 7th Guest avait déjà eu droit à un retour il y a quelques années à travers une expérience en réalité virtuelle. Désormais, c’est un vrai remake qui est proposé afin de redonner de l’intérêt à ce jeu d’aventure où l’on suit un groupe de six invités dans un étrange manoir. Et étonnement, c’est bien Vertigo Games (déjà à l’œuvre sur le jeu VR) qui s’occupe de cette refonte, pourtant habitué à enchaîner les projets à destination des casques.

Project Shadowglass

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Présenté comme une « une lettre d’amour aux jeux d’infiltration classiques à la première personne immersive tels que Thief , Deus Ex et System Shock » (rien que ça), Project Shadowglass est venu nous montrer quelques images de gameplay pour nous prouver que la furtivité était une priorité dans son expérience tout en pixel-art 3D.

Lego Batman : L’Héritage du Chevalier noir

Date : 29 mai 2026

: 29 mai 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

On passera rapidement sur la vidéo explicative du prochain LEGO Batman, puisque quand bien même le jeu figure tout en haut de nos attentes, nous n’avons pas appris grand-chose ce soir. L’occasion tout de même de ravoir un tour d’horizon des prochaines aventures de notre chevalier noir et d’apercevoir quelques tenues et autres menus.

Ready or Not

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC- PS5 – Xbox Series

Toujours populaire depuis son lancement, Ready or Not est venu nous annoncer la disponibilité de ses derniers ajouts de contenu, avec Boiling Point, un DLC payant qui rajoute de nouvelles missions.

Defender of the Crown: The Legend Returns

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Il s’agit sans doute d’une découverte pour la majorité d’entre vous et pourtant : Defender of the Crown est un jeu de stratégie vieux de 40 ans, considéré comme un classique sur Amiga. Oui, 40 ans. Et pourtant, Nordcurrent a bien envie de lui offrir une nouvelle jeunesse avec une refonte pensée pour les consoles (et PC) actuelles, avec notamment trois modes : Rétro, Classique et Royaume, ce qui vous laissera replonger dans une Angleterre en proie au chaos.

Adorable Adventures

Date : 30 avril 2026

: 30 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Adorable Adventures nous remontre le petit pépère Boris, dont l’odorat lui permettra de trouver de trouver des ressources, mais aussi son chemin. Le jeu qui porte bien son nom a même désormais sa date de sortie puisqu’il débarquera le 30 avril

Unboxing Mr Coo

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Unboxing Mr. Coo se retrouve sous la lumière des projecteurs avec son développeur solo Nacho Rodriguez pour en parler. Rappelons qu’il s’agit de la suite de The Many Pieces of Mr. Coo sorti en 2023. Complètement animé à la main, image par image, ce puzzle game s’annonce très bien réalisé, avec beaucoup d’énigmes, d’actions contextuelles et de gags à prévoir.

CALX

Date : 04 juin 2026

: 04 juin 2026 Plateformes : PC (et plus tard sur PS5, Xbox Series et Switch)

On a pu découvrir plusieurs productions éditées par Dear Villagers ce soir, et CALX en fait partie. Il s’agit d’un joli jeu d’action et d’aventure qui nous avait tapé dans l’oeil pour sa très belle direction artistique, qui n’est pas sans rappeler l’approche proposée par Sable. Une épopée qui nous invite à voyager à travers la planète Syro, remplie d’anciennes technologies, que l’on pourra dénicher dès le 4 juin prochain.

Clean Up Earth

Date : 2 avril 2026

: 2 avril 2026 Plateformes : PC et consoles

Revoilà Clean Up Earth, un jeu français en coopération visant à nettoyer et aspirer des déchets. Il sera ensuite possible de se servir de ce qui a été récolté afin de crafter et augmenter les possibilités de gameplay.

Directive 8020: A Dark Pictures Game

Date : 12 mai 2026

: 12 mai 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Le prochain jeu Dark Pictures est particulièrement attendu par les fans de jeux d’horreur. Déjà parce que Supermassive Games avait su proposer de chouettes expérience. Mais aussi parce que la série a passé un cap en réhaussant ses ambitions et doit prouver qu’elle peut gommer les écueils souvent pointés du doigt. Rien de bien nouveau dans ce trailer qui était surtout là pour nous imprégner de son ambiance, avec un trailer live action qui rappelle la principale menace du prochain opus.

1348 Ex Voto

Date : 12 mars 2026

: 12 mars 2026 Plateformes : PC – PS5

A priori loin de convaincre si l’on se base sur les récents tests publiés aujourd’hui, 1348 Ex Voto avait tout de même à coeur de nous rappeler qu’il sort aujourd’hui. Ce jeu d’action aventure, qui nous plonge dans un univers médiéval italien plutôt inspiré par la construction des jeux Plague Tale, est venu diffuser sa bande-annonce de lancement.

Shadowstone

Date : 2026 (accès anticipé)

: 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC

Shadowstone annonce des inscriptions aux playtests, directement depuis sa page Steam. On rappelle qu’il s’agit d’un roguelite tactique au tour par tour jouable de 1 à 4 en vue isométrique et qui nous laisse incarner différentes classes d’animaux.

Little Nightmares VR Altered Echoes

Date : 24 avril 2026

: 24 avril 2026 Plateformes : PSVR2, SteamVR, Meta Quest

Le spin off VR de la fameuse saga de jeux d’horreur s’est montré dans un trailer qui vous fera regretter d’avoir un casque de réalité virtuelle. On a l’impression que le titre mélange créatures et environnements familiers avec de l’inédit. Frissons garantis dès le 24 avril

Silver Pines

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Silver Pines, que l’on peut décrire comme étant le croisement entre Silent Hill et Twin Peaks, très attendu par la communauté survival horror s’est de nouveau montré dans un trailer soulignant encore une fois une direction artistique de toute beauté, et rempli de dangers parfois bien flippants.

There Are No Ghosts at the Grand

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – Xbox Series

Parce qu’on apprécie toujours une performance musicale pour rythmer une conférence, c’est There Are No Ghosts at the Grand qui nous a fait cet honneur ce soir. Rien de bien nouveau donc, même si l’on a eu droit à quelques images de gameplay pour ponctuer ce morceau qui nous permet de nous imprégner de l’ambiance de cette comédie musicale narrative, toujours attendue pour cette année. Ah si, une démo est disponible dès maintenant.

Last Flag

Date : 14 avril 2026

: 14 avril 2026 Plateformes : PC (et consoles plus tard)

Sa date de sortie avait déjà été donnée mais il semblerait que le studio ait voulu recommuniquer dessus : Last Flag sortira bien le 14 avril sur PC. Les versions consoles sont aussi évoquées, pour une sortie en décalé cet été. Pour rappel, il s’agit d’un FPS façon cache-cache en 5 contre 5 basé sur de la capture de drapeau, chapeauté par Mac Reynolds et Dan Reynolds du groupe Imagine Dragons.

ReVamp

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Les créateurs du très chouette Moonlighter et du sympathique Cataclismo ont annoncé leur nouvelle production, ReVamp, et ce, même si Moonlighter 2 n’est toujours pas sorti de son accès anticipé. Ce nouveau projet se présente comme un tower defense aux composantes roguelite où l’on incarne Dracula qui va devoir aménager sa forteresse pièce par pièce et commander une armée de monstres pour protéger votre trône.

WILL Follow the Light

Date : 28 avril 2026

: 28 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Déjà aperçu dans de précédentes conférences, et notamment dans un ancien Future Games Show, WILL: Follow The Light est surtout venu nous donner sa date de sortie fixée, elle aussi, au moins d’avril. Le titre se présente comme un jeu d’aventure narratif en vue subjective qui vous fera incarner un gardien de phase isole qui partira pour un long voyage en espérant retrouver son fils disparu.

Papa Needs a Headshot

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5

Annoncé en 2025, Papa Needs a Headshot profite du Future Games Show pour se faire connaître davantage. Au-delà son nom incroyable, ce jeu nous place dans un univers western steampunk où nous devrons dégommer tout ce qui bouge mais en faisant bien attention à ce que chaque tir compte. On pourra aussi compter sur un bras gauche maudit mais très puissant pour un combo rappelant Bioshock.

Atmosfar

Date : Q2 2026

: Q2 2026 Plateformes : PC

Tout en nous répétant que son early access est prévu pour le deuxième trimestre de cette année, Atmosfar nous montre en vidéo l’étendue de ses îles flottantes qui ne demandent qu’à être explorées. 2e trimestre. Ce jeu de survie développé par Apog Labs sera jouable aussi bien en solo qu’en coopération, sur PC.

We Gotta Go!

Date : 14 avril 2026

: 14 avril 2026 Plateformes : PC

Voici une sorte de Lethal Company du prout où il faut évoluer avec d’autres partenaires dans des maps où tout le monde voudra votre peau. Au moins, pour vous aider, vous pourrez compter sur des cacas qui parlent. Les toilettes vous ouvriront leur porte courant avril.

The Dungeon Experience

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Toujours sans horizon à peu près clair de sortie, The Dungeon Experience est revenu dans un mélange de fraîcheur et de gênance volontaire pour montrer de nouvelles images de cette aventure en vue à la première personne versant dans la comédie. On a presque envie de vous dire que les images se passent de commentaires tant on ne sait pas quoi en dire.

Outbound

Date : 23 avril 2026

: 23 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – Switch 2 – Switch – Xbox One

Récemment daté au mois d’avril lors du dernier Indie World, Outbound est venu nous montrer quelques images de ce qui nous attend, à savoir, un roadtrip en camping car où l’on pourra aménager notre van et gérer nos ressources pour continuer notre voyage.

Aphelion

Date : 28 avril 2026

: 28 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

La prochaine production des français de chez Don’t Nod va nous envoyer dans l’espace, et plus précisément, sur la planète gelée Persephone, où l’on sera bien décidé à retrouver notre partenaire blessé. Si le titre s’était dernièrement laissé approcher par les journalistes (nous y compris), c’est qu’il n’était plus très loin de sa sortie. Preuve en est, une date est tombée avec un nouveau trailer : RDV fin avril pour découvrir ce nouveau jeu narratif de science-fiction.

Herdles

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Parce qu’il y a un doggo en tête d’affiche, nous avons décrété qu’il s’agissait du jeu de la conférence (même si sa bouille sur le visuel principal nous laisse un peu pantois). Herdles s’annonce pour la première fois et se décrit comme un mélange entre Spyro et Breath of the Wild avec un chien. Plus concrètement, un jeu d’aventure et de plateforme en monde ouvert ù l’on parcours un paysage coloré à toute vitesse.

Quite a Ride

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Annoncé il y a presque un an, Quite a Ride nous invite à nous replonger quelques instants dans son univers absorbant. Le titre de Goodwin Games aux airs de Pacific Drive (avec un vélo) mettra l’emphase sur l’exploration et la résolution d’énigmes environnementales. Notre enquête de l’Angle mort, une zone désolée d’Europe de l’Est, nous amènera à faire la lumière sur son exposition à des anomalies et autres phénomènes surnaturels.

Shelf Heroes

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Jusqu’à 3 joueurs seront projetés dans un shooter à taille réduite où l’on fera parler les armes dans des environnements familiers d’une maison et de son jardin. Des petites cartes gagnées durant les niveaux apporteront des améliorations pour pimenter les choses. Ca débarque bientôt sur PC

Deep Dish Dungeon

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateformes : PC

Une nouvelle bande-annonce de gameplay pour ce jeu d’exploration de grottes, que l’on peut faire en solo et en coopération, à travers des niveaux réalisés la main. Ici, on y fabrique des objets, cuisine et on affronte moult serpents et autres squelettes. Le jeu sortira sur PC à l’automne 2026, mais une démo est déjà disponible sur Steam.

Rover’s Tale

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Initialement annoncé sous le nom de Good Boy l’été dernier, Rover’s Tale est venu confirmer sa nouvelle appellation avec une nouvelle bande-annonce. Cette nouvelle jeunesse ne change pas pour autant le concept du jeu, qui se présente comme un « pet’roidvania », où l’on doit explorer en compagnie d’un astromobile. Le twist ? C’est que ce robot abrite la conscience d’un chien.

Life is Strange: Reunion

Date : 26 mars 2026

: 26 mars 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Life is Strange Reunion montre une séquence de gameplay où Maxine doit s’infiltrer dans une fête pour obtenir des informations. Pas de choses très croustillantes à se mettre sous la dent mais on voit quand même la jeune femme mettre à profit son fameux pouvoir de retour dans le temps.

Gate Guard Simulator

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Gate Guard Simulator nous rend visite avec du gameplay inédit pour ce Papers Please-like dans un univers médiéval où l’on incarnera un garde de château. Tous les ingrédients sont là, en devant contrôler la validité des sceaux et autres documents officiels. Il s’agira de démasquer les sorcières, de capturer les contrebandiers et mettre au pilori les hors-la-loi, sous peine de mettre en danger le château et même le Roi par votre faute.

Killing Floor 3

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Malgré son lancement pas si réussi, Killing Floor 3 ne compte pas abandonner et continue d’alimenter son contenu. Après tout, Tripwire Interactive nous l’avait bien prouvé sur le deuxième opus. La troisième mise à jour saisonnière est donc déployée, Operation: Deep Freeze, et vous emmènera à l’extrême sud de la planète, poursuivant sans relâche les expériences macabres du Dr Moorcroft.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Date : 13 mars 2026

: 13 mars 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Si Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection était présent ce soir, c’était bien logiquement pour lâcher son trailer de lancement, lui qui sort dans quelques heures sur PC et consoles. Notre test est lui aussi déjà disponible.

Ritual Tides

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Décidément, celui-ci semble avoir un abonnement au Future Games Show. Teasé puis annoncé dans de précédentes conférences, le revoici pour une nouvelle apparition dans la conférence (surprise !). Le jeu d’horreur chapeauté par d’anciens de chez Rockstar Games nous a dévoilé quelques bribes de gameplay (disons, trois tirs au fusil et un homme qui avait, e framerate aussi

Samson: A Tyndalston Story

Date : 8 avril 2026

: 8 avril 2026 Plateformes : PC

Samson : A Tyndalston Story, le jeu brutal du créateur de Just Cause, revient avec un nouveau trailer coup de poing (littéralement) en montrant des séquences de baston en nous rappelant que l’on peut s’aider d’objets mais aussi d’un boost d’adrénaline pour frapper plus fort . Des séquences en voiture seront aussi de la partie, et on en reprend justement une petite dose au cours de la vidéo.

The 9th Dragon

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Il a fait partie des annonces inédites de cette édition, The 9th Dragon est le premier titre de FrameOver et il s’agit d’un jeu d’action aventure en 2D. Plongés dans le Hong Kong des années 80, à Kowloon Walled City, nous incarnerons Rookie, un membre d’une unité de commando de police d’élite chargé de découvrir les secrets d’une ville gangrénée par le crime. Au menu, du beat’em brutal sauce armes à feu, des affrontements tactiques et des décisions à prendre pour influencer l’histoire. Le tout s’anime sous un mélange graphique original composé notamment de modèles de personnages en voxel.

Remothered Red Nun’s Legacy

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

En « one more thing » de ce Future Games Show, Stormind Games nous présente un premier trailer sanglant pour Remothered : Red Nun’s Legacy, le troisième épisode de la licence survival horror, avec un soupçon de gameplay pour terminer. Finir par un jeu d’horreur au Future Games Show ? Stupéfaction ! (non du tout, c’est le cas pour quasi chaque édition). Il faudra encore attendre un peu avant sa sortie.

Et c’est ainsi que c’est terminé cette conférence printanière du Future Games Show. Peut-être pas l’édition la plus marquante des producteurs mais l’on retient tout de même quelques titres à rajouter sur sa liste. Notez que la conférence principale s’est poursuivie par un post-show où l’on a pu voir quelques titres un peu plus en profondeur mais aussi d’autres annonces telles que Slash Zero et Yerba Burna, sur lesquelles on reviendra dans d’autres articles sur notre site.