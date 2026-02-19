Aphelion : Nos premiers pas sur Perséphone, nouveau terrain de jeu de Don’t Nod

Ces dernières années, l’éditeur-développeur français Don’t Nod nous proposait des expériences très différentes, comme Lost Records: Bloom & Rage ou encore Jusant. À l’occasion d’un événement organisé pour la presse, nous avons pu découvrir en détail le prochain projet du studio, Aphelion. Créé en collaboration avec l’ESA, cette épopée spatiale (révélée pour la première fois en juin dernier) mettra en scène deux astronautes séparés à la suite d’une catastrophe les forçant à découvrir, par eux-mêmes et seuls, les secrets d’une planète gelée, Perséphone. Une présentation suivie d’une prise en main, qui nous était proposée par Dimitri Weideli, producteur exécutif du jeu, et Florent Guillaume, directeur créatif d’Aphelion. Voici nos premières impressions.

aphelion launch key art

