CALX : Le joli jeu d’action et d’aventure sortira aussi sur consoles, une démo est maintenant disponible sur PC

Testez la démo dès maintenant sur Steam

CALX se présente comme un jeu d’action et d’aventure en 3D développé par le studio italien True Colors, qui nous invite à voyager à travers la planète Syro, remplie d’anciennes technologies qu’il faudra aller dénicher.

Un monde rempli de beaux paysages à explorer, la plupart étant désolés, même si quelques ennemis viendront rythmer votre périple. Le titre est décrit comme très atmosphérique, même si la vidéo qui vient d’être publiée met aussi l’accent sur des combats un peu moins tranquilles qui demanderont quelques réflexes puisque le mouvement sera très important dans les joutes.

Le jeu avait d’abord été annoncé sur PC, mais le studio et Dear Villagers nous informent aujourd’hui qu’il sortira également sur consoles, plus spécifiquement sur PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch. Dans la foulée de cette annonce, une démo est sortie, mais cette fois-ci uniquement sur Steam. Vous pourrez y découvrir les premiers instants du jeu et vous faire une idée de ce dernier avant sa sortie, même si aucune date n’a encore été annoncée.