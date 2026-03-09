Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – le meilleur épisode de la série ?

  • Narration plus mature
  • Système de combat plus stratégique et exigeant
  • Nouveau système d’écosystème qui enrichit la collecte de monstres
  • Direction artistique superbe
  • Animations des monstres très réussies
  • Contenu généreux et nombreuses possibilités de personnalisation
  • Gestion des Monsties et des écosystèmes parfois répétitive
  • Rythme parfois cassé par l’optimisation constante de l’équipe
  • Exploration assez classique malgré des environnements plus riches
8

Avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom signe l’épisode le plus ambitieux de la série dérivée du jeu de chasse. Le jeu assume clairement une évolution vers une formule plus mature, aussi bien dans son écriture que dans son gameplay. Le récit gagne en épaisseur et le système de combat franchit un véritable cap en matière de profondeur stratégique. La gestion de l’écosystème et l’optimisation des Monsties apportent une couchent de personnalisation très addictive, mais cela peut aussi casser le rythme et donner une impression de répétitivité sur la durée. L’exploration, malgré des environnements plus détaillés, reste également assez classique dans sa structure. Malgré tout, ces défauts ont du mal à éclipser la richesse du système de combat, la générosité du contenu et le plaisir constant de constituer son équipe de monstres. Plus stratégique, plus exigeant et plus ambitieux, il marque une véritable étape dans la maturation de la licence.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

