Good Boy : Un jeu d’exploration cozy façon Metroidvania annoncé sur PC, PS5 et Nintendo Switch 2 par Team17

Même sur Terra II, le chien reste le meilleur ami de l’Homme

Prenant place sur la planète lointaine Terra II, ce titre nous fera contrôler un astromobile LAÏKA, une sorte de robot fonctionnant grâce à la conscience d’un chien qui a été transférée en lui afin que l’animal puisse bénéficier d’une seconde vie. Envoyé sur place en compagnie d’un astronaute suite à la détection d’une étrange anomalie, notre mission consistera à explorer les différents biomes de ce nouveau monde afin d’en percer tous les secrets.

Pour atteindre cet objectif, nous devrons notamment capturer et étudier les créatures extraterrestres diverses et variés que nous croiserons sur notre chemin. En plus de ça, nous servir de leurs aptitudes uniques pourra nous aider à progresser, en franchissant des obstacles spécifiques. Notez aussi que, tout au long de la partie, nous aurons la possibilité d’améliorer et personnaliser notre robot, ainsi que tisser des liens avec notre humain et les autres astromobiles qui nous ont accompagnés dans cette expédition.

Pour rappel, Good Boy arrivera ultérieurement sur PC et consoles.