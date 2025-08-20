Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)

Vous trouverez ici toutes les annonces majeures du Future Games Show de la Gamescom 2025. Le show a été particulièrement riche, alors on fera court.

Hell Let Loose Vietnam

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

On commence avec une première annonce, celle de Hell Let Loose: Vietnam qui fait suite au shooter tactique sorti en 2021, qui était à l’époque centré sur le Seconde Guerre mondiale. Vous l’aurez deviné au titre, direction ici une autre guerre avec des décors différents mais toujours la volonté de mettre en scène des affrontements en 50 vs 50.

Edge of Memories

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Très inspiré par les JRPG comme le précédent jeu de son studio, Edge of Memories nous a présenté quelques images de gameplay avec une petite mauvaise nouvelle à la clé. Celle de son report, avec une sortie qui est désormais fixée à 2026 au lieu de cette fin d’année.

Den of Wolves

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Après GTFO, 10 Chambers revient avec Den of Wolves qui s’est présenté à nouveau à nous avec un trailer de gameplay. Rien de très neuf dans ce passage éclair pour le FPS, si ce n’est rappeler qu’il arrivera bientôt sur Steam.

Skate 4

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Toujours sur la route de son accès anticipé, le prochain Skate a eu droit à quelques extraits de gameplay avec des commentaires de ses développeurs, mais le jeu n’est toujours pas enclin à dévoiler une date.

1348 Ex Voto

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Début 2026

Faisant partie des nouvelles productions présentées pendant la conférence, 1348 Ex Voto est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par le studio indépendant Sodleo et édité par Dear Villagers. Prenant place au cœur de l’Italie médiévale du 14ème siècle ravagée par une peste mortelle, il nous fera vivre la quête sombre et dangereuse d’Aeta, une jeune chevaleresse errante prête à tout pour sauver son amie Bianca. Mais pour y parvenir, elle devra apprendre à utiliser et étoffer son style de combat dans l’optique de venir à bout des bandits, fanatiques religieux et mercenaires aguerris qui lui barreront la route.

Resident Evil Requiem + Nikke

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 27 février 2026

Le producteur de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, est venu commenter lui-même quelques images de gameplay à propos de ce neuvième épisode, mais ce que l’on retiendra (un peu malgré nous), c’est l’annonce d’un crossover entre la série de Capcom et le jeu mobile Nikke: Victory of Goddess, avec Jill qui sera l’un des personnages jouables.

Hell is Us

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 1er septembre 2025

Il sort tout bientôt mais Hell is Us est venu nous faire un dernier coucou avec une nouvelle bande-annonce qui nous plonge dans l’atmosphère angoissante du jeu de Rogue Factor.

The Blood of Dawnwalker

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Très Witcher dans l’âme à cause de son équipe de développement majoritairement constituée d’ex-CD Projekt Red, The Blood of Dawnwalker était au cœur d’une présentation de gameplay qui n’avait pas franchement beaucoup de choses inédites à nous proposer.

Deer & Boy

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch Date : Début 2026

Annoncé pour la première fois pendant l’AG French Direct 2021, Deer & Boy semble enfin entré dans la dernière ligne droite de son développement. En effet, par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay somptueux et poétique, le jeu de plateformes narratif indépendant français a annoncé qu’il sera commercialisé début 2026. Et bonne nouvelle, en s’associant avec l’éditeur montpelliérain, LifeLine Games a également pu confirmer que le titre débarquera sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.

DarkSwitch

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Si vous aimez les city-builder peu commun, penchez-vous un peu sur DarkSwitch, qui sortira bientôt sur PC et qui a le luxe de se payer une démo disponible dès maintenant sur Steam et GOG.

Lost Rift

Plateformes : PC

: PC Date : 25 septembre 2025

Lost Rift ne pourrait pas être plus méta que cela dans la mesure où ce jeu de survie est un moyen pour le studio People Can Fly de maintenir les finances à flot. Une nouvelle vidéo est venue nous apprendre la date de sortie du jeu en accès anticipé.

Monsters are Coming! Rock & Road

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Des roguelite, ça ne manquait pas lors de la conférence. Monsters are Coming! Rock & Road était l’un d’eux et il a su se démarquer avec une direction artistique très propre et une réalisation solide. On peut tester tout cela dès maintenant avec une démo sur Steam.

EverSiege: Untold Ages

Plateforme : PC

: PC Date : Automne 2025 (accès anticipé)

Appartenant à la liste de la quinzaine de titres à retenir de l’interminable PC Gaming Show auquel nous avons eu droit en juin dernier, EverSiege: Untold Siege a refait brièvement surface afin de révéler la fenêtre de lancement de son accès anticipé. Rendez-vous dès l’automne prochain sur PC pour découvrir le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite des créateurs de Battlefleet Gothic: Armada et Aliens: Dark Descent. Et si jamais vous êtes vraiment pressés de poser les mains dessus, un nouveau playtest est d’ores et déjà disponible et se terminera le 25 août sur Steam.

Dreams of Another

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 10 octobre 2025

L’étrange Dreams of Another nous a été raconté par Baiyon, le réalisateur de ce jeu d’aventure atypique, où chaque coup de feu donné ne détruira pas le décor, mais le construira.

13Z: The Zodiac Trials

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

On continue avec les roguelite, cette fois-ci en 3D et avec un gameplay orienté hack’n slash. 13Z: The Zodiac Trials s’offre lui aussi une démo sur Steam pour essayer ce mélange des genres qui est aussi bien jouable en solo qu’en coopération.

Pizza Bandit

Plateformes : PC

: PC Date : 25 août 2025

On peut guère faire plus loufoque que le pitch de Pizza Bandit, qui est un shooter coopératif où les pizzaiolos s’en donnent à coeur joie face à des adversaires étonnants, et dans plusieurs époques différentes. La sortie en accès anticipé a été précisée.

Recur

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Sans doute l’un des jeux les plus attrayants de cette présentation, Recur est un jeu rempli de puzzles dans lequel un facteur se voit doté de la capacité de remonter dans le temps pour éviter certains désastres.

Servant of the Lake

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Toujours au rayon des jeux de puzzles, Servant of the Lake se voudra un peu plus minimaliste avec un aspect point’n click qui se déroule dans le même univers que Rusty Lake: Roots, mais des années auparavant.

Hyper Light Breaker

Plateformes : PC (accès anticipé)

: PC (accès anticipé) Date : Déjà disponible

Hyper Light Breaker a bien mal entamé son accès anticipé, mais Heart Machine veut se rattraper avec une mise à jour surprise disponible dès maintenant qui améliore le roguelite.

BPM: Bitcrushed

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch Date : Inconnue

Sorte de suite spirituelle de BPM: Bullets Per Minute, ce roguelite en pixel-art vous laissera combattre au rythme de la musique, et même la votre, puisque vous pourrez importer les morceaux de votre choix.

Hotel Barcelona

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 26 septembre 2025

Hotel Barcelona, prochain jeu de SWERY avec la participation de Suda51, sortira le mois prochain et il nous montre de nouvelles images de gameplay tout en nous expliquant son concept.

The Seven Deadly Sins: Origin

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : Inconnue

Ce gacha est décidément présent à toutes les conférences du moment, mais pas de date à l’horizon pour The Seven Deadly Sins: Origin, qui a au moins présenté du gameplay pour rappeler que les inscriptions à sa bêta sont ouvertes.

Town to City

Plateformes : PC

: PC Date : 16 septembre 2025 (accès anticipé)

Le charmant Town to City a pour lui une bande-son qui fait du bien aux oreilles et une direction artistique qui donne effectivement envie de se mettre à construire notre propre ville méditerranéenne. Son accès anticipé démarre bientôt, mais il est aussi jouable via une démo sur Steam.

Fellowship

Plateforme : PC

: PC Date : 9 octobre 2025 (accès anticipé)

Imaginé notamment par des anciens de Blizzard, d’Ubisoft, de DICE et d’Arrowhead Game Studios, Fellowship s’est offert un court trailer pour dater le début de son accès anticipé. C’est le 9 octobre prochain que nous pourrons tester le « jeu d’aventure en donjons multijoueur en ligne » (ou « MODA » pour les intimes) de Chief Rebel et Arc Games sur PC (Steam). Et si jamais vous ne souhaitez pas attendre jusque-là pour l’essayer, une bêta ouverte vous proposera de jouer avec sept personnages différents du 18 au 23 septembre.

Dome Keeper

Plateformes : PC

: PC Date : Déjà disponible

Dome Keeper est peut-être déjà disponible à l’heure actuelle, mais s’il était présent, c’était pour annoncer son tout nouveau mode multijoueur qui sera disponible plus tard dans l’année.

Discounty

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 21 août 2025

Travailler dans un supermarché, ce n’est pas très rigolo, mais ça le sera peut-être plus dans Discounty, où vous devrez gérer un commerce de proximité et tenir la barque malgré des dramas quotidiens.

Tormented Souls 2

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 23 octobre 2025

La suite du jeu d’horreur est de retour pour préciser sa date de sortie, tout en profitant de l’événement pour nous glacer le sang avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, toujours à la Resident Evil, qui s’attarde sur les boss absolument horribles que notre protagoniste va rencontrer sur sa route au sein de Villa Hess.

Gods, Death & Reapers

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Anciennement connu sous le nom de Project Pantheon, Gods, Death & Reapers est le prochain jeu de Wolcen Studio (Wolcen: Lords of Mayhem). On est ici en face d’un hack’n slash assez sombre qui a la particularité de présenter des mécaniques d’extraction.

Styx: Blades of Greed

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Absente depuis pas mal d’années, la licence Styx est de retour avec Styx: Blades of Greed, déjà présenté par Cyanide Studio par le passé, mais qui s’attarde aujourd’hui sur le gameplay de ce jeu d’infiltration.

Anno 117: Pax Romana

Plateformes : PC

: PC Date : 13 novembre 2025

Licence un peu à part dans le catalogue d’Ubisoft, Anno aura droit à un nouvel épisode cette année avec Anno 117: Pax Romana, qui nous en montre un peu plus sur les terres d’Albion.

American Truck Simulator & Euro Truck Simulator 2

Plateformes : PS5 – Xbox Series

: PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Si vous aimez les gros camions, cette annonce est pour vous. Les deux titres arrivent enfin sur consoles avec des version PS5 et Xbox Series qui nous permettront de repartir sur les routes.

Mount & Blade 2: Bannerlord War Sails

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : Automne 2025

Après les gros camions, les grosses haches et surtout les grosses guitares pour ce DLC de Mount & Blade 2, qui met à l’honneur le thème des vikings dans une vidéo bien énervée.

Wild Blue

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Wild Blue est un peu le « Starfox avec une moustache » par excellence. L’inspiration n’est même pas cachée pour ce jeu de pilotage coloré qui arrivera prochainement sur PC.

Windstorm: The Legend of Khiimori

Plateformes : PC

: PC Date : 4 novembre 2025 (accès anticipé)

Place à la nature avec Windstorm: The Legend of Khiimori, qui rend hommage à la Mongolie du XIIIe siècle avec de jolis décors en perspective. L’accès anticipé sera lancé un peu plus tard dans l’année.

Bounty Star

Plateformes : PC

: PC Date : 23 octobre 2025

Bounty Star est un jeu d’action où l’on pilote un mécha personnalisable à l’envie dans une zone aride pleine de dangers. Le jeu édité par Annapurna Interactive a dévoilé sa date de sortie.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 19 septembre 2025

Enième roguelite de la soirée mais pas des moindres, Towa and the Guardians of the Sacred Tree, qui est simplement venu nous rappeler qu’il venait de sortir une toute nouvelle démo sur toutes les plateformes.

Shape of Dreams

Plateformes : PC

: PC Date : 11 septembre 2025

Shape of Dreams a aussi un peu de roguelite dans son ADN, mélangé à du MOBA, avec un monde en perpétuelle évolution. Un résultat que l’on pourra vite juger puisqu’il sort dans quelques jours.

Reach

Plateformes : PC – PS VR2 – Meta Quest

: PC – PS VR2 – Meta Quest Date : 16 octobre 2025

Reach était l’un des seuls jeux en réalité virtuelle de la conférence, et se présente comme un jeu d’aventure assez épique que l’on pourra découvrir dès le mois d’octobre, casque vissé sur la tête.

Little Nightmares III

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 10 octobre 2025

On commence à connaître par coeur Little Nightmares III mais un petit aperçu inédit ne fait jamais demal. Cette fois, le jeu nous fait découvrir un décor de carnaval, qui sera le théâtre de bien des cauchemars.

Lost Hellden

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : Inconnue

On le pensait disparu, mais Lost Hellden est bien vivant et nous le prouve avec un peu de gameplay supplémentaire, ainsi que la promesse d’une sortie prochaine sur PC et consoles.

Serial World

Plateformes : PC – Consoles

: PC – Consoles Date : 2026

Lorqu’il a fallu choisir un genre, Serial World a tout pris. Du Pokémon, du roguelite, du deckbuilder et on en passe, ce jeu fourre-tout semble tout de même intriguant et sortira même sur consoles.

Phantom Blade Zero

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : Inconnue

On aurait aimé que Phantom Blade Zero nous en dise plus sur sa date de sortie, mais il a laissé la parole à son réalisateur pour mieux expliquer en quoi ce jeu d’action est différent du reste du marché.

Witchspire

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

Derrière la jolie bande-annonce qui a été diffusée, Witchspire sera plus classique qu’espéré puisqu’il s’agit d’un jeu de survie dans lequel vous devrez élever des créatures et les protéger face aux menaces magiques du coin.

Active Matter

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Active Matter aura fort à faire pour séduire dans le marché des extraction-shooter, même si son concept de boucle temporelle et sa réalité changeante lui permet de se dénicher une petite singularité.

Halloween

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Illfonic continue de s’attaquer à des films d’horreur. Après Predator, le studio s’intéresse à Halloween et son célèbre tueur Michael Myers dans un jeu d’infiltration asymétrique jouable en solo ou en multijoueur. Le film de John Carpenter prend à nouveau vie dans cette adaptation où l’on incarnera les résidents de Haddonfield, qui doivent à tout prix se cacher de la menace de Myers. Mais si l’envie vous prend de jouer les chasseurs plutôt que les chassés, libre à vous de contrôler le tueur et n’hésitez pas à couper les lignes téléphoniques pour instaurer une terreur sans invités inopportuns.

C’est ainsi que s’achève cette nouvelle édition encore une fois bien trop dense et lourde à suivre, même si elle a le mérite de mettre quelques jeux en avant qui seraient passés sous le radar en temps normal.