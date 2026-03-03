Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car

En voiture Simone

Dans Outbound, vous démarrez votre road-trip en prenant le contrôle d’un camping-car vide que vous devez aménager au fil de vos pérégrinations dans un monde relativement ouvert. Dans une atmosphère qui se veut relaxante, vous allez devoir transformer votre véhicule en maison de vos rêves, en récupérant des matériaux, en fabriquant les objets nécessaires à votre progression, quitte à ajouter des modules entiers aux diverses technologies, seul ou en coopération jusqu’à quatre personnes en ligne mais sans crossplay.

WE HAVE A RELEASE DATE!! 🎉💚 See you on the road in April 😉 pic.twitter.com/GlGJWxV8cM — Outbound 🚐 Cozy Exploration Game (@OutboundTheGame) March 3, 2026

Le jeu en a profité pour rappeler la sortie d’éditions physiques le même jour que sa sortie numérique, soit le 23 avril prochain, avec deux éditions : une édition standard contenant le jeu, le DLC « School Bus Adventures » et la bande originale numérique, ainsi qu’une édition collector contenant :

contenu de l’édition standard

carte routière

standee en acrylique

charme à accrocher

4 pins en émail

2 écussons en tissu

6 cartes postales

le tout contenu dans un coffret collector

Vous pouvez d’ores et déjà découvrir ces deux éditions et les précommander. Outbound sera disponible dès le 23 avril prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le prix de la version numérique, du moins sur PC, est annoncé à 24,99€.

De plus, une démo représentative de la boucle de gameplay finale est déjà disponible sur le Nintendo eShop pour vous faire une idée du jeu sur Switch et Switch 2. À noter que celle-ci est déjà disponible sur Steam depuis quelques temps.