Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
Publié le :
Rédigé par Florian
Le court Indie World de ce 3 mars aura permis de découvrir quelques dates de sortie plus ou moins proches sur la nouvelle console de Nintendo comme Mixtape, qui débarquera en mai ou encore Ratatan qui fera son entrée sur Switch 2 en juillet prochain. Un autre titre a su donner des nouvelles rassurantes, Outbound, le prochain jeu des indépendants de Square Glade Games dans un segment parmi d’autres jeux à venir. Et vous n’aurez plus beaucoup à attendre avant de poser les mains dessus, puisque le jeu d’exploration en monde ouvert sortira dans seulement quelques semaines.
En voiture Simone
Dans Outbound, vous démarrez votre road-trip en prenant le contrôle d’un camping-car vide que vous devez aménager au fil de vos pérégrinations dans un monde relativement ouvert. Dans une atmosphère qui se veut relaxante, vous allez devoir transformer votre véhicule en maison de vos rêves, en récupérant des matériaux, en fabriquant les objets nécessaires à votre progression, quitte à ajouter des modules entiers aux diverses technologies, seul ou en coopération jusqu’à quatre personnes en ligne mais sans crossplay.
WE HAVE A RELEASE DATE!! 🎉💚
See you on the road in April 😉 pic.twitter.com/GlGJWxV8cM
— Outbound 🚐 Cozy Exploration Game (@OutboundTheGame) March 3, 2026
Le jeu en a profité pour rappeler la sortie d’éditions physiques le même jour que sa sortie numérique, soit le 23 avril prochain, avec deux éditions : une édition standard contenant le jeu, le DLC « School Bus Adventures » et la bande originale numérique, ainsi qu’une édition collector contenant :
- contenu de l’édition standard
- carte routière
- standee en acrylique
- charme à accrocher
- 4 pins en émail
- 2 écussons en tissu
- 6 cartes postales
- le tout contenu dans un coffret collector
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir ces deux éditions et les précommander. Outbound sera disponible dès le 23 avril prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le prix de la version numérique, du moins sur PC, est annoncé à 24,99€.
De plus, une démo représentative de la boucle de gameplay finale est déjà disponible sur le Nintendo eShop pour vous faire une idée du jeu sur Switch et Switch 2. À noter que celle-ci est déjà disponible sur Steam depuis quelques temps.
Date de sortie : 23/04/2026