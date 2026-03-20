Fortnite Chapitre 7 Saison 2 | Guide Complet
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Rédigé par Florian
Ce jeudi 19 mars, Fortnite a lancé la Saison 2 de son Chapitre 7. Une saison liée aux Rivalités entre La Fondation et le Roi des Glaces et qui promet d’être mouvementée en faisant s’affronter les deux équipes dans lesquelles les joueurs et joueuses doivent s’intégrer. Nous vous proposons les principales nouveautés ainsi que nos guides pour toutes les quêtes de cette saison dans ce Wiki dédié.
Pour nous permettre de vous aider le plus possible, nous mettons à votre disposition un guide complet contenant divers articles dédiés à la Saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite. Comme toujours, ce guide sera en constante évolution tout au long de cette Saison 2 afin que vous trouviez en un coup d’œil ce que vous recherchez tout au long de la saison.
Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 2
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Date de sortie : 25/07/2017