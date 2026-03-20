Fortnite Chapitre 7 Saison 2 | Guide Complet

Le patch day one de Crimson Desert corrige beaucoup de choses pendant que le jeu démarre très bien sur Steam

Kiln, le jeu multijoueur de Double Fine avec de la poterie, sortira l’argile le 23 avril et prévoit une bêta ouverte

Ubisoft arrête le développement de jeux chez Red Storm (Rainbow Six, Ghost Recon) et supprime 105 postes

Shenmue III Enhanced dévoile en images ses améliorations et lance les précommandes d’éditions physiques

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard arrivera le 21 avril sur consoles et PC

Kena: Bridge of Spirits arrive sur Switch 2 le 26 mars avec tout son contenu

Le PlayStation Network va visiblement changer de nom en septembre d’après un mail envoyé en interne

Counter-Strike 2 : Valve change une règle vieille de plus de 25 ans et provoque la colère des joueurs

Crystal Dynamics annonce une nouvelle vague de licenciements malgré ses projets Tomb Raider

Crimson Desert déçoit les investisseurs : l’action de Pearl Abyss chute de 30% après les tests

Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Découvrez la carte de cette nouvelle saison lancée aujourd’hui

Crimson Desert : À quelle heure le monde ouvert de Pearl Abyss sera-t-il disponible en France ?

EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°27

Saros détaille ses fonctionnalités PS5 dans un nouveau trailer de gameplay

Exodus : Le RPG action-aventure futuriste revient avec une petite vidéo de gameplay, entre gunfight et exploration

Le Triple-i Initiative est de retour le 9 avril pour une troisième édition pleine d’annonces

The Last of Us : La série TV met à jour son casting dont notamment Patrick Wilson (Conjuring, Watchmen) en tant que père d’Abby

Dark Scrolls : le nouveau jeu des créateurs de Gato Roboto s’annonce sur PC et Nintendo Switch

THQ Nordic annonce plusieurs jeux sur Switch 2 (et Switch) pour 2026

Charlie Cox (Daredevil) va revenir dans le jeu vidéo après Clair Obscur: Expedition 33 avec un rôle plus important

Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Découvrez les trailers qui accompagnent le lancement de cette nouvelle saison Rivalités

Albion Online : une refonte graphique majeure et un mode 1vs1 annoncés avec Radiant Wilds

La série animée Final Fantasy IX serait à nouveau en production avec une première saison de 10 épisodes