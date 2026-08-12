Asha Sharma vante les mérite de The Elder Scrolls VI pendant que la grogne continue de monter chez Xbox

Téma la taille du rat

Sur ses réseaux sociaux, la PDG de Xbox a voulu nous faire savoir qu’elle venait de voir The Elder Scrolls VI en action, en indiquant que l’échelle du titre « est incroyable », tout en précisant que l’histoire « l’est encore plus ». Histoire de faire monter un peu la sauce, elle nomme le jeu « The Elder Scrolls VI: ******** », histoire de faire deviner aux internautes quel pourrait être le vrai nom de ce sixième épisode. Tout cela, c’est bien beau pour elle, mais le public n’a encore rien à se mettre sous la dent sur ce projet.

Ce que l’on retiendra surtout de cette histoire, c’est son contexte. Asha Sharma est venue visiter les bureaux de Bethesda à Rockville dans l’État du Maryland, et elle a été accueillie d’une drôle de façon. Selon Eurogamer, un rat géant gonflable a été déposé par le syndicat CWA à proximité du studio, accompagné de nombreux drapeaux rouges censés représenter toutes les personnes mises à la porte par Xbox il y a de cela quelques semaines (environ 166 dans les bureaux de Rockville).

NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville. The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today. — Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 2026-08-11T16:22:31.509Z

Deux salles, deux ambiances, mais un même lieu et une déconnexion totale entre la direction de Xbox et les personnes en bas de l’échelle, qui sont pourtant celles qui peuvent donner vie à des projets aussi « incroyables » que The Elder Scrolls VI.