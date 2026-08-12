Asha Sharma vante les mérite de The Elder Scrolls VI pendant que la grogne continue de monter chez Xbox

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Après les licenciements chez Xbox, on a un peu envie de voir ses dirigeants se faire tout petits pendant un moment. Ce n’est pas dans les plans puisque Asha Sharma est une communicante qui ne prend pas de pause, et qui a envie de nous faire oublier cet épisode peu reluisant en tweetant sur le jeu le plus attendu du catalogue Xbox : The Elder Scrolls VI. Mais derrière les paillettes, la grogne du staff ne faiblit pas.

The Elder Scrolls VI

Téma la taille du rat

Sur ses réseaux sociaux, la PDG de Xbox a voulu nous faire savoir qu’elle venait de voir The Elder Scrolls VI en action, en indiquant que l’échelle du titre « est incroyable », tout en précisant que l’histoire « l’est encore plus ». Histoire de faire monter un peu la sauce, elle nomme le jeu « The Elder Scrolls VI: ******** », histoire de faire deviner aux internautes quel pourrait être le vrai nom de ce sixième épisode. Tout cela, c’est bien beau pour elle, mais le public n’a encore rien à se mettre sous la dent sur ce projet.

Ce que l’on retiendra surtout de cette histoire, c’est son contexte. Asha Sharma est venue visiter les bureaux de Bethesda à Rockville dans l’État du Maryland, et elle a été accueillie d’une drôle de façon. Selon Eurogamer, un rat géant gonflable a été déposé par le syndicat CWA à proximité du studio, accompagné de nombreux drapeaux rouges censés représenter toutes les personnes mises à la porte par Xbox il y a de cela quelques semaines (environ 166 dans les bureaux de Rockville).

NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville. The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today.

Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 2026-08-11T16:22:31.509Z

Deux salles, deux ambiances, mais un même lieu et une déconnexion totale entre la direction de Xbox et les personnes en bas de l’échelle, qui sont pourtant celles qui peuvent donner vie à des projets aussi « incroyables » que The Elder Scrolls VI.

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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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