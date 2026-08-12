Phantom Blade Zero montre beaucoup de gameplay dans une longue vidéo, en l’attente d’un State of Play imminent

S-Game sort le grand jeu

Lorsque S-Game a annoncé qu’il diffuserait un trailer de plus d’une dizaine de minutes pour l’ouverture des précommandes de Phantom Blade Zero, on aurait pu penser qu’il avait finalement décidé de faire l’impasse sur son propre State of Play, qui avait pourtant été confirmé en amont. Il n’en est rien, puisque vous aurez bien double dose de Phantom Blade Zero en moins d’une semaine, étant donné que le State of Play consacré au jeu aura lieu le mardi 18 août prochain à 4 heures du matin. Oui, il faudra se lever bien tôt pour regarder cela en direct, on vous l’accorde.

D’ici là, on peut admirer une grande présentation de 11 minutes du jeu, qui commence par une séquence de course-poursuite où notre héros doit se la jouer Néo avant de s’occuper de ses poursuivants au corps à corps, ce qui sert de préambule à un combat de boss original à bord du chariot. Bravo à ces chevaux tout à fait imperturbables, à défaut d’être immortels.

Cette vidéo ne se focalise pas que sur le combat et nous présente également les alliés de notre protagoniste, avant de repasser sur les divers boss bien moins amicaux. Le tout se termine avec une confrontation au sommet, avec la confirmation que l’immense Donnie Yen a servi de consultant créatif au jeu, rien que ça.

Et elle a aussi pour but d’annoncer l’ouverture des précommandes, ce qui nous permet de connaître le prix du jeu. S’il sera vendu à 59,99 dollars aux États-Unis, attendez-vous à un taux de conversion loin d’être à notre avantage en Europe étant donné que Phantom Blade Zero sera bien vendu à 69,99 € dans son édition de base. Une édition Deluxe à 79,99 € est aussi mise en vente avec un artbook numérique, la bande-son et quelques costumes et accessoires in-game.

Phantom Blade Zero sera disponible dès le 29 octobre prochain sur PC et PS5.