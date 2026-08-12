Phantom Blade Zero montre beaucoup de gameplay dans une longue vidéo, en l’attente d’un State of Play imminent

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Repoussé à la fin du mois d’octobre afin d’avoir un peu plus de place pour respirer, Phantom Blade Zero a encore beaucoup de choses à nous présenter. Il fallait donc pas moins d’une vidéo de 11 minutes pour nous présenter un peu plus cette nouvelle licence, même si ce n’est là qu’un avant-goût d’un State of Play plus long à venir d’ici peu.

Phantom Blade Zero // Source : S-Game

S-Game sort le grand jeu

Lorsque S-Game a annoncé qu’il diffuserait un trailer de plus d’une dizaine de minutes pour l’ouverture des précommandes de Phantom Blade Zero, on aurait pu penser qu’il avait finalement décidé de faire l’impasse sur son propre State of Play, qui avait pourtant été confirmé en amont. Il n’en est rien, puisque vous aurez bien double dose de Phantom Blade Zero en moins d’une semaine, étant donné que le State of Play consacré au jeu aura lieu le mardi 18 août prochain à 4 heures du matin. Oui, il faudra se lever bien tôt pour regarder cela en direct, on vous l’accorde.

D’ici là, on peut admirer une grande présentation de 11 minutes du jeu, qui commence par une séquence de course-poursuite où notre héros doit se la jouer Néo avant de s’occuper de ses poursuivants au corps à corps, ce qui sert de préambule à un combat de boss original à bord du chariot. Bravo à ces chevaux tout à fait imperturbables, à défaut d’être immortels.

Cette vidéo ne se focalise pas que sur le combat et nous présente également les alliés de notre protagoniste, avant de repasser sur les divers boss bien moins amicaux. Le tout se termine avec une confrontation au sommet, avec la confirmation que l’immense Donnie Yen a servi de consultant créatif au jeu, rien que ça.

Et elle a aussi pour but d’annoncer l’ouverture des précommandes, ce qui nous permet de connaître le prix du jeu. S’il sera vendu à 59,99 dollars aux États-Unis, attendez-vous à un taux de conversion loin d’être à notre avantage en Europe étant donné que Phantom Blade Zero sera bien vendu à 69,99 € dans son édition de base. Une édition Deluxe à 79,99 € est aussi mise en vente avec un artbook numérique, la bande-son et quelques costumes et accessoires in-game.

Phantom Blade Zero sera disponible dès le 29 octobre prochain sur PC et PS5.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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