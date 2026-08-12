Fortnite : Sonic va débarquer à l’occasion du Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké »

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Déjà extrêmement nombreux dans l’histoire de Fortnite, et grandement responsables de sa si forte popularité, les crossovers n’ont pas prévu de cesser. Et à l’occasion de l’arrivée du Chapitre 7 Saison 4 intitulé « Système Hacké », les théories sur les prochaines arrivées allaient bon train. Parmi celles-ci, Sonic confirme sa présence au cours d’un tout petit trailer.

Sonic // Source : SEGA

Une arrivée à fond la caisse

Au petit jeu consistant à deviner qui rejoindra Fortnite à l’occasion du Chapitre 7 Saison 4, le créateur de contenu HypeX s’est amusé à interpréter des noms de code. Récemment, il y a eu « SurviveTheNight », qui cachait en réalité une collaboration avec Roblox et 99 Nights in the Forest. Un autre, nommé « GottaGoFast », n’a pas laissé de doutes trop longtemps vu qu’il s’agit de Sonic.

Neuf secondes, c’est très court pour tirer énormément d’enseignements, mais c’est suffisant pour effectivement confirmer que Sonic va débarquer. On remarque aussi Peely, le personnage habillé en banane, courir comme le hérisson bleu. Un signe probable qu’un nouvel objet puisse permettre de se déplacer très vite. Le fait également de voir modélisé Green Hill peut suggérer, d’une manière ou d’une autre, la future présence de cette zone dans le jeu.

Quant aux autres rumeurs liées aux licences potentiellement objets d’un crossover, Persona pourrait être concerné et la communauté a aussi repéré une forme de nuage rappelant Tetris. Kingdom Hearts est un nom qui ressort souvent, et le D23 du 14 au 16 août devrait vite confirmer la chose si tel est le cas.

La Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké » de Fortnite arrivera chez nous le 20 août.

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Fortnite
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Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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