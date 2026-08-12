Fortnite : Sonic va débarquer à l’occasion du Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké »

Une arrivée à fond la caisse

Au petit jeu consistant à deviner qui rejoindra Fortnite à l’occasion du Chapitre 7 Saison 4, le créateur de contenu HypeX s’est amusé à interpréter des noms de code. Récemment, il y a eu « SurviveTheNight », qui cachait en réalité une collaboration avec Roblox et 99 Nights in the Forest. Un autre, nommé « GottaGoFast », n’a pas laissé de doutes trop longtemps vu qu’il s’agit de Sonic.

Neuf secondes, c’est très court pour tirer énormément d’enseignements, mais c’est suffisant pour effectivement confirmer que Sonic va débarquer. On remarque aussi Peely, le personnage habillé en banane, courir comme le hérisson bleu. Un signe probable qu’un nouvel objet puisse permettre de se déplacer très vite. Le fait également de voir modélisé Green Hill peut suggérer, d’une manière ou d’une autre, la future présence de cette zone dans le jeu.

Quant aux autres rumeurs liées aux licences potentiellement objets d’un crossover, Persona pourrait être concerné et la communauté a aussi repéré une forme de nuage rappelant Tetris. Kingdom Hearts est un nom qui ressort souvent, et le D23 du 14 au 16 août devrait vite confirmer la chose si tel est le cas.

La Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké » de Fortnite arrivera chez nous le 20 août.