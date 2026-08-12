Ghost of Yotei va ressortir dans une édition « Complète », avec une nouvelle extension et un mode survie

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L’aventure d’Atsu n’est finalement pas tout à fait terminée. À la manière d’un Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei aura lui aussi droit à sa version « Director’s Cut », qui n’est pas nommée comme telle étant donné que cette appellation n’était pas des plus adéquates. Et pour que cette édition se différencie du jeu de base, il fallait bien sortir une extension, qui arrivera en même temps.

Ghost of Yotei: Edition complète // Source : Sony

Un mode « roguelike » pour contrôler d’autres personnages

Cette édition complète de Ghost of Yotei va vous permettre de profiter du jeu dans sa version ultime avant que Sucker Punch ne s’en aille vers d’autres horizons. Au rayon des nouveautés notables de cette nouvelle version, on retrouve la présence d’une extension inédite nommée Échos de Sekigahara.

Il s’agira d’un DLC narratif dans la même veine que celui de L’Île d’Iki pour Ghost of Tsushima, dans lequel Atsu retrouvera Nagato, une connaissance de longue date. Le récit alternera donc entre le passé et le présent, histoire de respecter le gimmick principal de cet épisode, et vous en apprendrez un peu plus sur le moment où Atsu a décidé de rentrer chez elle pour commencer sa vendetta.

Vous irez visiter une vallée qui appartenait autrefois au territoire du Serpent, et vous y trouverez de nouveaux trésors avec des armures inédites et des armes supplémentaires.

En plus de cela, vous pourrez mettre à l’épreuve vos talents d’épeiste via un nouveau mode de jeu : « Ennemi public ». Il s’agit en réalité d’un mode Survie roguelike, dans lequel vous devrez choisir entre plusieurs contrats et enchaîner les combats, tout en débloquant de nouveaux personnages jouables qui disposeront de leurs propres builds.

Quand sortira l’édition complète de Ghost of Yotei et à quel prix ?

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Ghost of Yotei: Edition complète // Source : Sony

Ghost of Yotei: Edition complète sera disponible dès le 1er octobre prochain. Notez bien que cette édition sera proposée uniquement sur PlayStation 5, étant donné que Sony semble ne plus vouloir sortir ses jeux solo sur PC.

Cette édition sera vendue au prix de 79,99 €. Si vous possédez déjà le jeu de base, une mise à niveau regroupant l’extension et le nouveau mode de jeu sera disponible à 14,99 €.

Et si vous ne voulez plus dépenser un centime, sachez qu’une mise à jour gratuite sera disponible à la même date. Elle ajoutera le mode « Merveilles de Yotei », qui vous aidera à réaliser vos plus beaux clichés en profitant du panorama. On retrouvera également une fonction de transmog, pour porter l’apparence d’une armure tout en conservant les caractéristiques d’une autre.

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Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
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Date de sortie : 02/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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