Pearl Abyss vise une sortie en fin d’année 2028 pour DokeV, et devrait en parler dès l’année prochaine

Pearl Abyss vise un certain rythme de croisière

En faisant les comptes lors de son bilan financier du dernier trimestre, Pearl Abyss a adressé un mot concernant DokeV, qui représente l’avenir à court-moyen terme du studio. Il précise désormais qu’il prévoit de sortir le jeu durant « la seconde moitié de 2028 », du moins si tout se passe comme prévu. Pearl Abyss explique aussi qu’il faut s’attendre à ce que de grosses présentations du jeu soient organisées dans la seconde moitié de 2027, avec des démos qui seront sans doute présentes dans des salons comme la Gamescom :

« La sortie de DokeV est actuellement prévue pour le second semestre 2028, et notre stratégie de présentation est alignée sur ce calendrier. Grâce aux capacités technologiques et à l’expérience acquises lors du développement de Crimson Desert, le projet progresse sans obstacle. À mesure que le développement avance, nous renforçons progressivement nos équipes pour en accélérer le rythme. Des détails, des vidéos de gameplay et d’autres éléments seront dévoilés par étapes, en fonction de l’avancement du projet et de la stratégie marketing. Compte tenu du rythme actuel, le lancement d’initiatives marketing d’envergure, incluant des démonstrations jouables, est prévu pour le second semestre 2027. »

Après cela, le studio devrait logiquement se concentrer sur Plan 8, même si les choses ont encore le temps d’évoluer d’ici là (on peine à croire qu’un Crimson Desert 2 ne soit pas une priorité). Mais si Plan 8 est toujours dans les cartons, alors Pearl Abyss prévoit de le sortir 2 à 3 ans après DokeV, donc en 2030-2031.