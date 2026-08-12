Pearl Abyss vise une sortie en fin d’année 2028 pour DokeV, et devrait en parler dès l’année prochaine

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Fort du succès pour le moins tonitruant de Crimson Desert, c’est avec un peu plus de confiance que Pearl Abyss peut s’atteler à la production de DokeV. Révélé il y a de cela un paquet d’années, le titre n’était à l’époque que dans une phase très conceptuelle, et le studio nous a fait comprendre après la sortie de son dernier jeu que ce n’était que maintenant que la production (la phase la plus intense) allait commencer. On estimait alors une sortie en 2028 au plus tôt pour le titre, et c’est bien ce que vise Pearl Abyss.

DokeV // Source : Pearl Abyss

Pearl Abyss vise un certain rythme de croisière

En faisant les comptes lors de son bilan financier du dernier trimestre, Pearl Abyss a adressé un mot concernant DokeV, qui représente l’avenir à court-moyen terme du studio. Il précise désormais qu’il prévoit de sortir le jeu durant « la seconde moitié de 2028 », du moins si tout se passe comme prévu. Pearl Abyss explique aussi qu’il faut s’attendre à ce que de grosses présentations du jeu soient organisées dans la seconde moitié de 2027, avec des démos qui seront sans doute présentes dans des salons comme la Gamescom :

« La sortie de DokeV est actuellement prévue pour le second semestre 2028, et notre stratégie de présentation est alignée sur ce calendrier. Grâce aux capacités technologiques et à l’expérience acquises lors du développement de Crimson Desert, le projet progresse sans obstacle. À mesure que le développement avance, nous renforçons progressivement nos équipes pour en accélérer le rythme. Des détails, des vidéos de gameplay et d’autres éléments seront dévoilés par étapes, en fonction de l’avancement du projet et de la stratégie marketing. Compte tenu du rythme actuel, le lancement d’initiatives marketing d’envergure, incluant des démonstrations jouables, est prévu pour le second semestre 2027. »

Après cela, le studio devrait logiquement se concentrer sur Plan 8, même si les choses ont encore le temps d’évoluer d’ici là (on peine à croire qu’un Crimson Desert 2 ne soit pas une priorité). Mais si Plan 8 est toujours dans les cartons, alors Pearl Abyss prévoit de le sortir 2 à 3 ans après DokeV, donc en 2030-2031.

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Jaquette de DokeV
DokeV
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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