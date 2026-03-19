Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Découvrez la carte de cette nouvelle saison lancée aujourd’hui
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Rédigé par Florian
Ce jeudi 19 mars, c’est jour de lancement pour la Saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite. Une saison qui reposera sur les Rivalités entre deux camps : celui de La Fondation et celui du Roi des Glaces. Camp que vous devrez choisir pour le défendre corps et âme et débloquer des récompenses. Mais cette saison apporte aussi son lot de nouveautés sur la carte avec de nouveaux points d’intérêt à découvrir lors du lancement officiel imminent.
Un froid de canard
Cette nouvelle saison garde la structure de la précédente avec néanmoins quatre nouveaux lieux-dits à découvrir, dont un biome enneigé au nord où se tiendra le Château du Roi des Glaces. Des éclats du Point Zéro ont semé le chaos et d’autres zones à l’ouest au centre et à l’est ont été largement modifiées en conséquence. Plus de détails à venir prochainement notamment avec le nom officiel en français de ces lieux-dits.
Partez à l’assaut de cette nouvelle saison, dont vous découvrirez ici les nouveautés et premières quêtes avec nos guides maison. Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Switch 2, iOS, Cloud Gaming et dès aujourd’hui de retour sur Android.
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Date de sortie : 25/07/2017