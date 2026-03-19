Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Découvrez la carte de cette nouvelle saison lancée aujourd’hui

Un froid de canard

Cette nouvelle saison garde la structure de la précédente avec néanmoins quatre nouveaux lieux-dits à découvrir, dont un biome enneigé au nord où se tiendra le Château du Roi des Glaces. Des éclats du Point Zéro ont semé le chaos et d’autres zones à l’ouest au centre et à l’est ont été largement modifiées en conséquence. Plus de détails à venir prochainement notamment avec le nom officiel en français de ces lieux-dits.

Partez à l’assaut de cette nouvelle saison, dont vous découvrirez ici les nouveautés et premières quêtes avec nos guides maison. Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Switch 2, iOS, Cloud Gaming et dès aujourd’hui de retour sur Android.