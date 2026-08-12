Bubsy 4D sort une mise à jour gratuite « Black Hole » avec 15 niveaux et d’autres contenus supplémentaires

Supawmassive Black Hole

Peut-être que la réputation de la série est telle qu’il a été plus compliqué que prévu pour que le grand public considère Bubsy 4D, mais le dernier né de la licence possédée par Atari vaut le coup d’œil pour les fans de platformer au gameplay favorisant le speedrun et autres challenges éprouvants.

En tout cas, bon nombre de personnes qui lui ont laissé sa chance en voulaient encore après avoir complété l’aventure. Dans le cadre de la version 1.2 du jeu, Atari et le studio de développement Fabraz ont donc prévu une vague de contenu gratuit à travers une MAJ intitulée « Black Hole ».

Au programme, 15 nouveaux niveaux avec des chronos à battre, des dangers et ennemis inédits, des skins supplémentaires, quatre succès à débloquer et enfin une récompense particulière pour celles et ceux capables de compléter le jeu à 100%.

Voilà qui devrait motiver les férus de complétion, en sachant que le contenu de cette mise à jour est accessible après avoir terminé le jeu. Retrouvez le reste du patch notes sur le site officiel de Fabraz.

Bubsy 4D est disponible sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.