Le panel Kingdom Hearts de la D23 sera bien retransmis en direct, les fans espèrent de grosses annonces

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Ce n’est pas tous les jours que Disney prend la parole autour de Kingdom Hearts, laissant d’ordinaire cet exercice à Square Enix. Mais avec Kingdom Hearts IV à l’horizon et un 25ᵉ anniversaire qui se prépare, l’occasion était trop belle. L’entreprise a donc annoncé un panel spécial autour de la licence qui aura lieu dans quelques jours, et si l’information en elle-même n’est pas nouvelle, on apprend désormais que cette présentation sera bien retransmise en direct.

Kingdom Hearts IV // Source : Square Enix

Les voix de Sora et Riku seront là

Disney a annoncé cette nuit qu’il comptait bien diffuser le panel consacré aux 25 ans de Kingdom Hearts, qui aura lieu pendant la D23 à 1h30 du matin le 16 août prochain, sur YouTube. Disney aura donc eu la délicatesse de ne pas nous forcer à payer un abonnement Disney+ pour voir ça, et vous savez qui on vise ici.

Il faudra jouer les couche-tard pour y suivre, mais cela en vaudra peut-être la peine, du moins pour les fans les plus nostalgiques qui pourront voir sur scène Haley Joel Osment et David Gallagher, qui interprètent respectivement Sora et Riku (en anglais). Ils seront accompagnés par Renée Johnson, productrice anglophone de la série, Tai Yasue, vétéran de la saga et co-réalisateur de Kingdom Hearts IV, et Nana Gadd, qui appartient à la division jeu vidéo de Disney. Du beau monde qui nous fait dire qu’il ne sera pas forcément question que de ressasser de bons vieux souvenirs.

De là à s’attendre à une nouvelle présentation du quatrième épisode, il n’y a qu’un pas qu’on ne franchira pas encore, mais on peut au moins parier une annonce autour d’un premier monde Disney. Réponse dans quelques jours.

DEEP DIVE into KINGDOM HEARTS panel will livestream at D23 on Disney YouTube on August 15 at 4:30 PM PT "Get ready for a behind-the-scenes look at the making of the games with special guests"

Wario64 (@wario64.bsky.social) 2026-08-11T23:30:10.950Z

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Kingdom Hearts IV
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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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