Le panel Kingdom Hearts de la D23 sera bien retransmis en direct, les fans espèrent de grosses annonces

Les voix de Sora et Riku seront là

Disney a annoncé cette nuit qu’il comptait bien diffuser le panel consacré aux 25 ans de Kingdom Hearts, qui aura lieu pendant la D23 à 1h30 du matin le 16 août prochain, sur YouTube. Disney aura donc eu la délicatesse de ne pas nous forcer à payer un abonnement Disney+ pour voir ça, et vous savez qui on vise ici.

Il faudra jouer les couche-tard pour y suivre, mais cela en vaudra peut-être la peine, du moins pour les fans les plus nostalgiques qui pourront voir sur scène Haley Joel Osment et David Gallagher, qui interprètent respectivement Sora et Riku (en anglais). Ils seront accompagnés par Renée Johnson, productrice anglophone de la série, Tai Yasue, vétéran de la saga et co-réalisateur de Kingdom Hearts IV, et Nana Gadd, qui appartient à la division jeu vidéo de Disney. Du beau monde qui nous fait dire qu’il ne sera pas forcément question que de ressasser de bons vieux souvenirs.

De là à s’attendre à une nouvelle présentation du quatrième épisode, il n’y a qu’un pas qu’on ne franchira pas encore, mais on peut au moins parier une annonce autour d’un premier monde Disney. Réponse dans quelques jours.