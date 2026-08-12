Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy fait renaître l’action-RPG sorti en 2011

Le retour (du roi) 15 ans après

Il y a de cela une quinzaine d’années, lorsque les droits appartenaient encore à Warner Bros. Interactive Entertainement, le studio Snowblind nous avait livré Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord. Un action-RPG jouable en solo ou à plusieurs qui offrait une expérience franchement plutôt plaisante, et c’était à souligner pour une adaptation.

Aujourd’hui, et maintenant qu’Embracer dispose de ces droits, la tâche a été confiée à Aspyr de livrer un remaster frappé de la dénomination « Édition Legacy ». Un trailer de lancement accompagne la bonne nouvelle.

Pour rappel, l’action-RPG nous fait vivre une histoire alternative autour d’Agandaûr, un Númenóréen Noir et serviteur de Sauron, et d’une petite communauté comprenant le rôdeur et archer Eredan, l’elfe Andriel et son bâton magique, ainsi que le nain Farin, le tank de l’équipe. En incarnant ces trois héros, nous devons défendre le Nord et braver les dangers régnant sur la Terre du Milieu tels que les Esprits des Tertres spectraux, des Trolls, des Wargs et bien évidemment les Orcs.

Jouable en solo où l’on peut changer de personnage à la volée, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy offre de nouveau la possibilité de jouer jusqu’à trois en ligne ou en local via écran splitté. Quant au travail de remaster, eh bien… disons que l’on peut déjà s’estimer heureux de pouvoir rejouer au jeu ? Par contre, pour celles et ceux ayant acheté l’original, il va falloir repasser à la caisse.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy est disponible dès maintenant sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series au prix de 23,99 €. Pour les consoles Nintendo, l’Europe est punie puisque le jeu n’arrivera sur Switch et Switch 2 que le 18 août.