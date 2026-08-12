Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy fait renaître l’action-RPG sorti en 2011

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Malgré la fuite récente, voici une surprise plutôt agréable du côté des fans de l’univers de J.R.R. Tolkien. Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord, sorti en 2011 et retiré des différents magasins numériques en raison d’une perte de droits, revient en shadowdrop dans une Edition Legacy sur les consoles d’actuelle génération, ainsi que sur PC bien sûr. L’occasion de (re)découvrir une adaptation plutôt bonne même si, vous allez le voir, elle est encore bien dans son jus.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord - Edition Legacy // Source : Aspyr Media

Le retour (du roi) 15 ans après

Il y a de cela une quinzaine d’années, lorsque les droits appartenaient encore à Warner Bros. Interactive Entertainement, le studio Snowblind nous avait livré Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord. Un action-RPG jouable en solo ou à plusieurs qui offrait une expérience franchement plutôt plaisante, et c’était à souligner pour une adaptation.

Aujourd’hui, et maintenant qu’Embracer dispose de ces droits, la tâche a été confiée à Aspyr de livrer un remaster frappé de la dénomination « Édition Legacy ». Un trailer de lancement accompagne la bonne nouvelle.

Pour rappel, l’action-RPG nous fait vivre une histoire alternative autour d’Agandaûr, un Númenóréen Noir et serviteur de Sauron, et d’une petite communauté comprenant le rôdeur et archer Eredan, l’elfe Andriel et son bâton magique, ainsi que le nain Farin, le tank de l’équipe. En incarnant ces trois héros, nous devons défendre le Nord et braver les dangers régnant sur la Terre du Milieu tels que les Esprits des Tertres spectraux, des Trolls, des Wargs et bien évidemment les Orcs.

Jouable en solo où l’on peut changer de personnage à la volée, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy offre de nouveau la possibilité de jouer jusqu’à trois en ligne ou en local via écran splitté. Quant au travail de remaster, eh bien… disons que l’on peut déjà s’estimer heureux de pouvoir rejouer au jeu ? Par contre, pour celles et ceux ayant acheté l’original, il va falloir repasser à la caisse.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy est disponible dès maintenant sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series au prix de 23,99 €. Pour les consoles Nintendo, l’Europe est punie puisque le jeu n’arrivera sur Switch et Switch 2 que le 18 août.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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