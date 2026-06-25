Tim Sweeney (Epic Games) a presque envie de réinventer le NFT en « connectant les systèmes économiques des jeux » entre eux

Bloqué en 2022

Le marché du jeu service est en crise, et l’une des raisons à cela est le fait qu’une poignée de titres monopolise l’attention du public. Difficile de demander à ce dernier de basculer d’un jeu service à l’autre tant ces derniers demandent du temps et de l’investissement. Passer sur un autre jeu demande ainsi de repartir à zéro, et c’est sans compter le fait que vos amis pourraient ne pas vous suivre vers cette nouvelle expérience.

Même s’il profite bien de tout cela avec Fortnite, Tim Sweeney a bien conscience que c’est un problème. Sa solution à tout cela est de vouloir relier le système économique des jeux, afin que le public puisse partager certains des objets acquis dans un titre vers un autre jeu :

« La plus grande opportunité réside dans la possibilité pour les jeux de relier leurs systèmes économiques entre eux. Tous les jeux ne veulent pas forcément relier l’intégralité de leurs systèmes ; cela peut être logique dans certains cas, et ne pas l’être dans d’autres. Mais si l’on considère l’ensemble des jeux, de nombreux éléments pourraient être mis en commun. N’importe quel jeu mettant en scène des personnages humains pourrait partager des emotes, et de nombreux titres aux styles visuels similaires pourraient partager des personnages. Pour le joueur, il serait bien plus avantageux que tous les éléments cosmétiques achetés fonctionnent dans l’ensemble des jeux que l’on possède. »

En somme, un concept qui n’est pas loin de ce que les NFT promettaient il y a encore quelques années. Au-delà des problèmes de gestion que cela pourrait entrainer, qu’on ne s’y trompe pas : c’est surtout un bon moyen pour des jeux comme Fortnite de rentabiliser encore un peu plus tous les skins vendus dans le jeu, tout en « empruntant » plus facilement le travail des autres. Car ce sont avant tout les jeux déjà installés qui profiteraient de cela, étant donné que les nouveaux auraient bien du mal à vendre de nouveaux contenus du genre. Et ça, Sweeney ne le sait que trop bien.