Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Passe de combat, Carte, Gameplay… toutes les nouveautés de cette saison Rivalités

Nous vous présentons ici toutes les nouveautés de cette nouvelle saison, du nouveau passe de combat aux ajouts de gameplay en passant par certaines surprises assez inédites pour le Battle Royale. Notez que le passe de combat sera actif jusqu’au 6 juin 2026, soit un retour à un rythme plutôt normal après une saison 1 très longue. On vous fait le tour du propriétaire ?

La vengeance est un plat qui se mange froid

Les agissements terribles du Voyageur Noir ont assez duré : La Fondation veut en découdre et affrontera officiellement l’un des représentants du camp adverse cette saison, à savoir le Roi des Glaces qui fait son grand retour pour cette nouvelle saison. C’est tout le principe de cette nouvelle saison baptisée « Rivalités ».

Pendant toute la saison, vous allez devoir vous battre pour le camp que vous défendez, celui de La Fondation, ou celui du Roi des Glaces. Dès votre première connexion, il vous sera demandé de choisir entre l’un de ces camps, qui restera le vôtre jusqu’à la fin de la saison, alors choisissez bien. Pendant chaque partie, des Rivalités vont éclater, avec comme objectif de faire marquer des points à votre camp.

Dans chaque partie, vous pourrez être amené à trouver et affronter un Rival. Si vous l’éliminez, vous remportez un point pour votre équipe (Roi des Glaces ou La Fondation) mais gagnez aussi des crédits Rival que vous pouvez échanger contre des avantages, de puissantes armes et de l’EXP en jeu grâce à des distributeurs dédiés. Pour vous entraîner à la mécanique, un Rival vous sera adressé automatiquement au début de vos parties dans les premiers jours de la saison, mais vous pourrez ensuite activer la recherche d’un Rival via un tableau en jeu.

Mais tout d’abord quelques règles à connaître :

Les éliminations et les dégâts classiques sont en réalité comptabilisés au fil des parties pour déterminer vos Rivaux.

Si vous êtes éliminé en cours de partie, le joueur qui vous a éliminé deviendra automatiquement votre rival, il vous faudra donc l’éliminer dans une autre partie pour gagner le double de crédits de rivalité. Pour cela, appuyez sur le bouton Revanche après un match pour lancer la partie suivante avec les joueurs du lobby qui ont fait de même

Ces crédits ne seront d’ailleurs pas réinitialisés mais conservés d’une partie à l’autre. En les accumulant, vous pourrez vous offrir l’équipement ultime dans une partie suivante.

Si un autre joueur vous vole votre cible, le joueur éliminé laissera tomber un Contrat de Rivalité. Dans ce cas, si vous le récupérez en premier, l’élimination vous sera alors attribuée. Mais si un autre joueur le ramasse, la Rivalité se poursuit et il deviendra votre nouvelle cible.

Il vous faudra également relever des défis hebdomadaires pour recevoir des récompenses en jeu et dans la vraie vie selon votre classement, tels qu’une PlayStation 5, une NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition ou des produits dérivés de Fortnite. Plus d’informations sont disponibles sur le site dédié pour vous aider à suivre votre progression jusqu’au 16 avril.

Ce choix est crucial puisqu’il va définir les armes que l’on va débloquer au fil de la saison mais également le skin final. En effet, l’équipe qui l’emportera vers la fin de la saison pourra choisir lequel des deux skins possibles sera offert à tous les détenteurs et toutes les détentrices du passe de combat (et uniquement celui-là), une feature assez inédite dans l’histoire du Battle Royale et qui va faire grandement parler. Vous pourrez ainsi choisir qui du skin La Fondation (Reforgée) ou du Roi des glaces exalté recevra une variante inédite supplémentaire : La Fondation (isothermique) et le Roi des Glaces algide exalté. Pour les abonnés au Club de Fortnite, il vous faudra conserver votre abonnement actif jusqu’à la fin de la saison pour en profiter.

L’occasion de remarquer que La Fondation ne dispose plus de son casque et de certains de ses accessoires : cela fera partie des quêtes de cette saison puisque vous devrez l’aider à les retrouver. En attendant, vous pourrez profiter de la tête de Dwayne Johnson qui fait donc son retour dans la peau de La Fondation, en tant que skin du passe de combat de cette saison.

Un passe de combat bien énervé

Pour cette seconde saison du Chapitre 7, les 8 skins du Passe de combat sont les suivants :

Le Roi des Glaces exalté , dès que vous acquérez le Passe de combat

, dès que vous acquérez le Passe de combat L’iconique Bugs Bunny, en fin de passe de combat (et sa tenue Tune Squad)

Comme la saison dernière, les autres skins sont débloqués dans l’ordre que vous souhaitez :

Crapoulpe

L’Institution (reforgée)

La Fondation (reforgée)

Julie de l’Elite

Dame Givrebrise

Dasha

Vous aurez aussi la possibilité de débloquer plusieurs tenues alternatives de La Fondation (reforgée), du Roi des Glaces exalté et de Julie de l’Élite en réalisant des quêtes dédiées tout au long de la saison. Nous vous fournirons bien entendu toute une série de guides pour y parvenir.

Notez que le passe de combat coûte désormais 800 V-Bucks (pour le même prix qu’avant) et qu’il ne vous en rapportera plus que 800 contre 1500 auparavant, sans V-Bucks supplémentaires dans les paliers bonus. Notez aussi que pour la première fois, vous pouvez débloquer un bonus si vous achetez le passe de combat dans la semaine du lancement de la saison. Vous pourrez ainsi déverrouiller le style bonus La Fondation (furtivité) et ses accessoires (accessoire de dos Cape de furtivité, planeur Planche à plasma de furtivité, pioche Plasmapointe de furtivité) avec votre achat du Passe de combat ou votre abonnement au Club de Fortnite. L’offre est valable pour tout achat du 19 au 27 mars à 4h59 heure française, donc ne traînez pas.

Une carte légèrement remaniée

Avec les agissements du Voyageur Noir au-dessus du Point Zéro, certains environnements se sont transformés, à l’instar de la Baie Bossue ou du Chalet Chaleureux qui ont désormais disparu. À la place, une gigantesque zone hivernale s’impose au nord de la carte, tandis que trois autres zones sont apparues sous l’effet des éclats du Point Zéro.

Parmi les nouvelles zones à parcourir, on peut notamment retrouver :

Le Sanctuaire Sempiternel , sorte de base d’opérations de haute technologie de La Fondation qui renferme un butin considérable pour celles et ceux qui sont prêts à rejoindre le combat.

, sorte de base d’opérations de haute technologie de La Fondation qui renferme un butin considérable pour celles et ceux qui sont prêts à rejoindre le combat. Le Fort Frisson , ou Château du Roi des Glaces domine Polar Peak, entouré d’un paysage enneigé et de patrouilles de gardes.

, ou Château du Roi des Glaces domine Polar Peak, entouré d’un paysage enneigé et de patrouilles de gardes. Le Territoire Ténébreux , mais il vous faudra vous méfier des fragments de Point Zéro réassemblés au quartier général du Voyageur Noir.

, mais il vous faudra vous méfier des fragments de Point Zéro réassemblés au quartier général du Voyageur Noir. Les Pontons Pittoresques, un site côtier remarquable où les fragments du Point Zéro ont créé des effets aquatiques inhabituels.

Voici d’autres visuels pour des lieux sur la nouvelle carte du Battle Royale :

On dit quoi au chauffeur ?

Pour la première fois dans l’histoire de Fortnite, nous allons pouvoir prendre le contrôle du Bus de combat ! À chaque partie, un joueur sera choisi au hasard. Vous devrez alors diriger le bus du mieux possible à travers les anneaux pour donner de l’EXP à tous les joueurs et toutes les joueuses de la partie et pour faire apparaître un ravitaillement à l’endroit où chaque anneau a été franchi. Mais si vous êtes passager, n’oubliez pas de remercier le conducteur et de lui donner un pourboire en EXP ! Un emoji de votre équipe Rivalités va alors s’afficher, donc profitez-en.

Des nouveautés dans le gameplay

L’arsenal de cette saison 2 a été presque entièrement renouvelé avec de nouvelles armes, des retours mais également quelques objets pour l’instant désactivés. Parmi les nouveaux objets, on retrouve ceux en rapport avec le déplacement comme la grenade de surcharge et le déployeur de tyrolienne. Parmi les armes les plus importantes, on va retrouver le fusil de tireur d’élite Vector 7, les gantelets du Roi des glaces, un bâton de dynamite rebondissant et le fusil à pompe à recharge chaotique.

Les nouveaux cosmétiques

Ces nouveautés en boutique ou dans le passe de combat nous sont présentées par le leaker FireMonkey sur X.

Les nouvelles Tenues

ALL New Skins in Chapter 7 – Season 2: pic.twitter.com/iSUOyFy73n — FireMonkey (@FireMonkey) March 19, 2026

Les nouveaux Accessoires de dos

ALL New Back Blings in Chapter 7 – Season 2 pic.twitter.com/4XezH9b1f2 — FireMonkey (@FireMonkey) March 19, 2026

Les nouvelles traînées, emoticones et emotes

ALL New Contrails, Emotes, and Emoticons in Chapter 7 – Season 2: pic.twitter.com/QXzs7ywJTd — FireMonkey (@FireMonkey) March 19, 2026

Les nouveaux Aérosols et Pioches

ALL New Sprays & Pickaxes in Chapter 7 – Season 2 pic.twitter.com/BzSFgarYgr — FireMonkey (@FireMonkey) March 19, 2026

En bref

Voici quelques autres nouveautés en bref :

Le 9 avril, le mode Arènes , nouveau mode classé uniquement disponible avec constructions, mesurera vos aptitudes en combat rapproché, en combat singulier ou jusqu’à 16 joueurs et joueuses en duo ou en solo.

, nouveau mode classé uniquement disponible avec constructions, mesurera vos aptitudes en combat rapproché, en combat singulier ou jusqu’à 16 joueurs et joueuses en duo ou en solo. Le mode Blitz se voit doté d’une collaboration avec Marvel

se voit doté d’une Star Wars débarque dans le mode Créatif, avec la possibilité de créer des îles inspirées de cet univers pour créer ses propres expériences.

Si vous n’avez pas joué depuis un moment à Fortnite, vous pouvez accéder à des paramètres dédiés, qui vous feront découvrir les nouveautés plus tranquillement avant que vous ne rejoigniez les statuts de matchmaking habituels.

avant que vous ne rejoigniez les statuts de matchmaking habituels. Des Anomalies de Faille feront leur retour et pourront bousculer le déroulement des parties, comme l’affichage d’une tempête modifiée et connue à l’avance, ou encore des Rivalités organisées à l’échelle de l’île tout entière.

feront leur retour et pourront bousculer le déroulement des parties, comme l’affichage d’une tempête modifiée et connue à l’avance, ou encore des Rivalités organisées à l’échelle de l’île tout entière. Des morceaux de Cube seront à ramasser sur l’île durant la saison, nous vous fournirons un guide dédié, bien entendu.

seront à ramasser sur l’île durant la saison, nous vous fournirons un guide dédié, bien entendu. Une collaboration avec Game of Thrones est également en boutique depuis ce jeudi 19 mars.

C’est désormais l’heure de bondir dans la nouvelle saison de Fortnite Chapitre 7. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.