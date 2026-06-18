À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
Lors de son State of Unreal qui s’est tenu hier, Epic Games s’est surtout attardé sur les contours de son nouveau moteur maison, l’Unreal Engine 6. Un moteur qui n’hésitera pas à verser un peu plus activement dans l’IA générative, alors que le sujet est encore très brûlant au sein de l’industrie. Au point de mettre en péril l’une des futures collaborations Fortnite, qui a pourtant été elle aussi mise en avant hier lors de la présentation.
Une entente déjà plombée
En regardant la présentation State of Unreal qui a eu lieu hier, Poncle, à qui l’on doit Vampire Survivors, a rapidement questionné ses choix de partenariats. Sa licence phare devait faire l’objet d’un événement au sein de Fortnite dans les semaines et mois à venir, mais les annonces concernant l’utilisation de l’IA générative dans le développement d’assets du moteur d’Epic Games n’ont pas réellement plu au créateur. Il a donc rapidement pris la parole sur Reddit pour annoncer que le partenariat prévu entre Vampire Survivors et Fortnite allait être réexaminé :
« Suite aux annonces d’aujourd’hui entourant l’utilisation de l’IA générative pour créer toutes sortes d’assets dans des jeux, dont les personnages Fortnite, nous sommes actuellement en train de « réexaminer » notre collaboration avec Fortnite . Nous vous tiendrons au courant si quelque chose avance »
Ce n’est cependant pas la première fois que Fortnite verse dans l’IA générative, mais les avancées sur le sujet effectuées au sein de l’Unreal Engine 6 sont peut-être la goutte de trop pour Poncle . À voir si d’autres studios auront les mêmes principes, ou si la perspective d’un partenariat avec un tel mastodonte est plus forte que ces valeurs.
Poncle – "Following today's news about gen AI usage by Epic to create all sort of game assets, including Fortnite characters, we're currently "reviewing" our collaboration with Fortnite. We'll let you know if anything moves forward."