Helldivers 2 déploie une nouvelle mise à jour et rejoint dès aujourd’hui le PlayStation Plus Extra et Premium

Helldivers 2 prend les devants

Les jeux PlayStation Plus Extra et Premium du mois d’août ne devraient pas tarder à être annoncés, mais Helldivers 2 n’a visiblement pas le temps. Alors qu’il sort aujourd’hui sa mise à jour « Anéantissement de la liberté », le third person shooter coopératif d’Arrowhead Studios rejoint dans la foulée le catalogue, comme nous l’indique le PS Blog.

Une arrivée que l’on pouvait prédire depuis longtemps, puisqu’on rappelle que Sony édite le jeu, mais qui est désormais effective et bienvenue pour aller chercher la partie du public encore indécise.

Débarquer dans le jeu maintenant plongera joueurs et joueuses au sein de la nouvelle intrigue amenée par la mise à jour « Anéantissement de la liberté », où certaines planètes ont été altérées par le Néant et sont victimes d’étranges mutations.

De nouvelles missions principales et secondaires ont été ajoutées au jeu dont, pêle-mêle, la destruction de tours et de portails illuministes, l’infiltration de structures illuministes, l’éradication des mutations du Néant ou encore l’extraction de matériaux de recherche.

Qui dit mutations dit aussi nouvelles créatures, et le bestiaire s’étend donc avec des abominations telles que le fléau ou le broyeur. Enfin, on peut noter aussi que le plafond du rang maximal est désormais rehaussé jusqu’au niveau 300, avec de nouveaux rangs et titres, sans oublier le déploiement des pelotons des S.E.A.F. pour filer un coup de main au cours de la partie.

Helldivers 2 et sa mise à jour « Anéantissement de la liberté » sont disponibles sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.