Helldivers 2 déploie une nouvelle mise à jour et rejoint dès aujourd’hui le PlayStation Plus Extra et Premium

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Dans un monde où le jeu-service continue d’être vu par certaines boîtes comme un eldorado à atteindre, Helldivers 2 n’était au départ sans doute pas le cheval sur lequel PlayStation misait le plus. Et puis le titre d’Arrowhead a rencontré le franc succès qu’on lui connait, en plus de sortir sur Xbox l’an dernier afin de s’ouvrir à un public plus large. Cette ouverture franchit un pas supplémentaire en se rendant disponible ce 12 août sur les paliers Extra et Premium du PlayStation Plus, conjointement à la sortie de sa nouvelle mise à jour « Anéantissement de la liberté ».

Helldivers 2 // Source : Sony

Helldivers 2 prend les devants

Les jeux PlayStation Plus Extra et Premium du mois d’août ne devraient pas tarder à être annoncés, mais Helldivers 2 n’a visiblement pas le temps. Alors qu’il sort aujourd’hui sa mise à jour « Anéantissement de la liberté », le third person shooter coopératif d’Arrowhead Studios rejoint dans la foulée le catalogue, comme nous l’indique le PS Blog.

Une arrivée que l’on pouvait prédire depuis longtemps, puisqu’on rappelle que Sony édite le jeu, mais qui est désormais effective et bienvenue pour aller chercher la partie du public encore indécise.

Débarquer dans le jeu maintenant plongera joueurs et joueuses au sein de la nouvelle intrigue amenée par la mise à jour « Anéantissement de la liberté », où certaines planètes ont été altérées par le Néant et sont victimes d’étranges mutations.

De nouvelles missions principales et secondaires ont été ajoutées au jeu dont, pêle-mêle, la destruction de tours et de portails illuministes, l’infiltration de structures illuministes, l’éradication des mutations du Néant ou encore l’extraction de matériaux de recherche.

Qui dit mutations dit aussi nouvelles créatures, et le bestiaire s’étend donc avec des abominations telles que le fléau ou le broyeur. Enfin, on peut noter aussi que le plafond du rang maximal est désormais rehaussé jusqu’au niveau 300, avec de nouveaux rangs et titres, sans oublier le déploiement des pelotons des S.E.A.F. pour filer un coup de main au cours de la partie.

Helldivers 2 et sa mise à jour « Anéantissement de la liberté » sont disponibles sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
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Date de sortie : 08/02/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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