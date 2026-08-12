Crimson Desert : Le DLC devrait arriver cette année tandis que la version Switch 2 est ciblée pour 2027

Une couche de plus sur le gâteau

Énorme ouragan de hype démesurée logiquement retombée après quelques mois, Crimson Desert souhaite justement maintenir l’intérêt du public sur le long terme. Déjà avec un suivi de patchs et de contenu ajouté irréprochable que l’on salue bien bas, mais aussi avec d’autres plans.

Ces plans ne datent pas d’aujourd’hui et, parmi eux, le DLC encore bien mystérieux constitue l’étape la plus imminente pour Pearl Abyss, avec des détails livrés dans les prochaines semaines, si l’on en croit ce qui est dit dans son rapport :

» Le DLC [de Crimson Desert] est actuellement en cours de développement et sa sortie est prévue pour cette année, le temps pour nous d’affiner l’orientation de son contenu et sa qualité globale. Des détails précis concernant le prix, le contenu et la date de lancement seront officiellement annoncés au troisième trimestre 2026. »

Vous l’avez peut-être déjà en ligne de mire, mais la Gamescom du 26 au 30 août pourrait être l’endroit parfait pour ce genre d’annonces, et plus particulièrement lors de son Opening Night Live.

La version Switch 2, pas une mince affaire

Reste aussi le sujet de la version Switch 2, particulièrement intrigante, il faut le reconnaître. Premièrement pour la perspective de rendre un tel jeu dans son lit, et deuxièmement pour le challenge technique que ça représente. Le studio évoque justement l’état de ce chantier :

« Concernant l’extension aux plateformes, l’objectif principal est d’assurer que les graphismes, l’action, et l’expérience open world caractéristiques de Crimson Desert soient entièrement préservées, plutôt que de réaliser un simple portage. Dans le cas de la Switch 2, le jeu a atteint un stade où il est jouable, et nous sommes actuellement en train de procéder à des évaluations techniques au sujet de l’optimisation des performances et de la conformité des standards de qualité, en visant une sortie pour la première moitié de l’année prochaine. »

Quand on se rappelle l’état des versions PS5 standard et Xbox Series S à la sortie, on s’imagine en effet que le boulot à réaliser sur la version Switch 2 doit être pris au sérieux. Et l’avantage qu’a aujourd’hui l’équipe de développement, en théorie, c’est qu’elle peut ici se permettre d’être plus patiente pour livrer une version la plus jouable et stable possible.

Pour l’heure, on se dirige donc vers la première moitié de 2027. Signalons enfin, dans les projets de Pearl Abyss, une « stratégie tarifaire » prévue pour son jeu titanesque.

Crimson Desert est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à aller du côté de notre guide complet pour toute information et astuce.