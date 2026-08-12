Crimson Desert : Le DLC devrait arriver cette année tandis que la version Switch 2 est ciblée pour 2027

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Chaque entreprise, tour à tour, communique à l’occasion de ses derniers résultats financiers, et dernièrement, Pearl Abyss a fait le point. On connait déjà plus ou moins les plans liés à DokeV, pour lequel a été confirmé une date se situant à la « seconde moitié de 2028 », ainsi que ceux concernant Crimson Desert, dont la préparation d’un DLC et d’une version Switch 2. Deux sujets abordés dans une communication faite à destination des actionnaires.

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Une couche de plus sur le gâteau

Énorme ouragan de hype démesurée logiquement retombée après quelques mois, Crimson Desert souhaite justement maintenir l’intérêt du public sur le long terme. Déjà avec un suivi de patchs et de contenu ajouté irréprochable que l’on salue bien bas, mais aussi avec d’autres plans.

Ces plans ne datent pas d’aujourd’hui et, parmi eux, le DLC encore bien mystérieux constitue l’étape la plus imminente pour Pearl Abyss, avec des détails livrés dans les prochaines semaines, si l’on en croit ce qui est dit dans son rapport :

 » Le DLC [de Crimson Desert] est actuellement en cours de développement et sa sortie est prévue pour cette année, le temps pour nous d’affiner l’orientation de son contenu et sa qualité globale. Des détails précis concernant le prix, le contenu et la date de lancement seront officiellement annoncés au troisième trimestre 2026. »

Vous l’avez peut-être déjà en ligne de mire, mais la Gamescom du 26 au 30 août pourrait être l’endroit parfait pour ce genre d’annonces, et plus particulièrement lors de son Opening Night Live.

La version Switch 2, pas une mince affaire

Crimson desert 5 1

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Reste aussi le sujet de la version Switch 2, particulièrement intrigante, il faut le reconnaître. Premièrement pour la perspective de rendre un tel jeu dans son lit, et deuxièmement pour le challenge technique que ça représente. Le studio évoque justement l’état de ce chantier :

« Concernant l’extension aux plateformes, l’objectif principal est d’assurer que les graphismes, l’action, et l’expérience open world caractéristiques de Crimson Desert soient entièrement préservées, plutôt que de réaliser un simple portage. Dans le cas de la Switch 2, le jeu a atteint un stade où il est jouable, et nous sommes actuellement en train de procéder à des évaluations techniques au sujet de l’optimisation des performances et de la conformité des standards de qualité, en visant une sortie pour la première moitié de l’année prochaine. »

Quand on se rappelle l’état des versions PS5 standard et Xbox Series S à la sortie, on s’imagine en effet que le boulot à réaliser sur la version Switch 2 doit être pris au sérieux. Et l’avantage qu’a aujourd’hui l’équipe de développement, en théorie, c’est qu’elle peut ici se permettre d’être plus patiente pour livrer une version la plus jouable et stable possible.

Pour l’heure, on se dirige donc vers la première moitié de 2027. Signalons enfin, dans les projets de Pearl Abyss, une « stratégie tarifaire » prévue pour son jeu titanesque.

Crimson Desert est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à aller du côté de notre guide complet pour toute information et astuce.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme

pc ps5 xbox series
Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme

La fin du voyage – Crimson Desert

pc ps5 xbox series
La fin du voyage – Crimson Desert

Comment bien gérer et améliorer le camp des Crinières Grises – Crimson Desert

pc ps5 xbox series
Comment bien gérer et améliorer le camp des Crinières Grises – Crimson Desert

Histoire principale – Crimson Desert

pc ps5 xbox series
Histoire principale – Crimson Desert
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Pearl Abyss vise une sortie en fin d’année 2028 pour DokeV, et devrait en parler dès l’année prochaine
pc
Pearl Abyss vise une sortie en fin d’année 2028 pour DokeV, et devrait en parler dès l’année prochaine
Asha Sharma vante les mérite de The Elder Scrolls VI pendant que la grogne continue de monter chez Xbox
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le panel Kingdom Hearts de la D23 sera bien retransmis en direct, les fans espèrent de grosses annonces
pc ps5 xbox series switch 2
Le panel Kingdom Hearts de la D23 sera bien retransmis en direct, les fans espèrent de grosses annonces
Phantom Blade Zero montre beaucoup de gameplay dans une longue vidéo, en l’attente d’un State of Play imminent
pc ps5
Phantom Blade Zero montre beaucoup de gameplay dans une longue vidéo, en l’attente d’un State of Play imminent
Fortnite : Sonic va débarquer à l’occasion du Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Sonic va débarquer à l’occasion du Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké »
Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy fait renaître l’action-RPG sorti en 2011
pc ps5 xbox series switch 2
Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord – Édition Legacy fait renaître l’action-RPG sorti en 2011
Le supposé remake de Final Fantasy IX aurait été mis en pause, sans pour autant être complètement mort
pc ios android ps4 ps3 psp playstation one
Final Fantasy IX
Alors que son premier jeu Crossfire vient d’être annoncé, le studio That’s No Moon licencie déjà
pc ps5 xbox series
Alors que son premier jeu Crossfire vient d’être annoncé, le studio That’s No Moon licencie déjà
Sony annonce une PS5, des façades et des DualSense limitées aux couleurs de Marvel’s Wolverine
ps5
Sony annonce une PS5, des façades et des DualSense limitées aux couleurs de Marvel’s Wolverine
Mortal Shell II vous laissera jouer en mode Facile, mais au prix d’un sacrifice étonnant
pc ps5 xbox series
Mortal Shell II vous laissera jouer en mode Facile, mais au prix d’un sacrifice étonnant
Star Wars Zero Company : Nos premières impressions après 10h de jeu dans une galaxie lointaine
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company : Nos premières impressions après 10h de jeu dans une galaxie lointaine
Over the Hill démarrera son expédition motorisée le 14 octobre sur PC, puis en 2027 sur consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Over the Hill démarrera son expédition motorisée le 14 octobre sur PC, puis en 2027 sur consoles
Supermassive Games (Until Dawn, Directive 8020) licencie 75 personnes pour « garantir sa pérennité »
pc ps5 xbox series
Supermassive Games (Until Dawn, Directive 8020) licencie 75 personnes pour « garantir sa pérennité »
L’équipe derrière Lies of P se nomme désormais Nough Studio, et dévoile les coulisses de son prochain jeu
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
L’équipe derrière Lies of P se nomme désormais Nough Studio, et dévoile les coulisses de son prochain jeu
Big Walk est le jeu coop’ sensation du moment, et il le prouve en dépassant le million d’unités vendues
pc ps5 switch 2
Big Walk est le jeu coop’ sensation du moment, et il le prouve en dépassant le million d’unités vendues
Des remakes de Persona 1 et 2 sont plus que probables selon l’un des producteurs d’Atlus
Des remakes de Persona 1 et 2 sont plus que probables selon l’un des producteurs d’Atlus
Stop Killing Games rejoint le combat contre Sony et sa décision d’arrêter la production de jeux sur disques
ps5
Stop Killing Games rejoint le combat contre Sony et sa décision d’arrêter la production de jeux sur disques
Chez Remedy, Control Resonant est déjà populaire auprès du public, tandis qu’Alan Wake 2 dépasse les 3 millions de ventes
pc ps5 xbox series
Chez Remedy, Control Resonant est déjà populaire auprès du public, tandis qu’Alan Wake 2 dépasse les 3 millions de ventes
GTA 6 : Davantage de personnes précommandent l’édition à 100 € plutôt que l’édition standard
ps5 xbox series
GTA 6 : Davantage de personnes précommandent l’édition à 100 € plutôt que l’édition standard
La série TV Payday avance, et se paye même un producteur inattendu : 50 Cent
pc ps5 xbox series
La série TV Payday avance, et se paye même un producteur inattendu : 50 Cent
Attention à vous, une cyberattaque compromet les données des clients européens de la Steam Machine et du Steam Controller
Attention à vous, une cyberattaque compromet les données des clients européens de la Steam Machine et du Steam Controller
1666: Amsterdam – On a joué au nouveau jeu de Patrice Désilets, le créateur d’Assassin’s Creed
pc
1666: Amsterdam – On a joué au nouveau jeu de Patrice Désilets, le créateur d’Assassin’s Creed
Starfield : Prévoir plus de 1 000 planètes n’était « pas une bonne idée » selon un ancien artiste de Bethesda
pc ps5 xbox series
Starfield : Prévoir plus de 1 000 planètes n’était « pas une bonne idée » selon un ancien artiste de Bethesda
Blizzard était le studio le plus performant de Xbox l’année dernière, grâce à Overwatch et Diablo IV
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Blizzard était le studio le plus performant de Xbox l’année dernière, grâce à Overwatch et Diablo IV