Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Découvrez les trailers qui accompagnent le lancement de cette nouvelle saison Rivalités

Deux camps que tout oppose

Les rumeurs et mouvements du Point Zéro ces derniers jours l’ont déjà annoncé : le biome enneigé au nord de la carte devrait s’étendre pour cette nouvelle saison, avec l’apparition d’un biome entièrement consacré au Château du Roi des Glaces, un grand antagoniste des premières saisons de Fortnite, qui a fait son grand retour dans Fortnite OG ces dernières semaines et qui s’apprête à revenir sur le devant de la scène dans cette saison 2. C’est dans cette atmosphère brumeuse que démarre le dernier trailer en date, faisant office de bande-annonce officielle riche en informations.

Un trailer qui nous permet de valider le retour de Dwayne Johnson, alias The Rock, sous les traits de La Fondation, tandis que celui-ci se réveillera d’une cryogénisation réalisée par le Roi des Glaces. L’affrontement entre les deux ennemis prendra une part importante de la Saison 2 puisqu’il nous faudra choisir entre les deux camps, alors même que l’Institut Onirique semble aussi de retour. Apparemment, des Rivaux nous seront alors désignés et il nous faudra les abattre en priorité pour remporter la partie, mais nous en saurons davantage demain lors du lancement.

Quoi d’neuf docteur ?

Une vidéo de présentation qui nous permet d’avoir un premier aperçu des armes et gadgets de cette nouvelle saison, dont une tyrolienne portable à déplier où bon nous semble. Mais le trailer nous permet aussi de remarquer les premiers cosmétiques (en boutique ou dans le passe de combat, ce sera à vérifier), dont notamment la présence de deux figures des Looney Tunes, Bugs Bunny et Daffy Duck. Les deux héros animés représentent parfaitement cette notion de Rivalité mise en avant cette saison et rappellent une nouvelle fois la force du paquebot Fortnite en ce qui concerne le metavers, avec en prime la présence de la VF officielle pour ces deux icônes.

Avant la publication de cette nouvelle vidéo, Epic Games avait mis en avant un trailer réalisé en prises de vues réelles, singeant l’île de départ de laquelle les héros partent à l’action avec une présentation faite par le « responsable » de cette île. Une vidéo qui aura fait un mini bad-buzz dans la foulée, avec la présence d’images représentant des italians brainrots, ces créations étranges d’internet liées à l’intelligence artificielle.

Un p’tit récap ?

Faisons un point sur l’histoire du Chapitre 7. Les derniers jours de la Saison 1 ont vu apparaître sur l’île trois portails reliés au Point Zéro activé par le Voyageur Noir. Ces trois portails devraient grandement transformer la carte à ces endroits précis, avec notamment l’arrivée du Château du Roi des Glaces, comme nous le disions plus haut. Les événements précédents ces derniers jours ont été compilés par les équipes en charge du jeu et publiés dans les Actus en jeu.

Voici la cinématique en FRANÇAIS (dans les actus en jeu) 😍 pic.twitter.com/rTbvCz4zH2 — Jolan (@Jolan_YT) March 17, 2026

Fortnite Chapitre 7 Saison 2 sera lancé demain 19 mars. À noter que le jeu sera désormais de nouveau disponible sur Android dès demain. Retrouvez toutes les informations sur cette nouvelle saison sur notre site, ainsi que les futurs guides maison pour les quêtes à venir.