Entre deux taquets à Randy Pitchford (Borderlands), Saber est accusé d’avoir remplacé la scénariste de l’un de ses jeux par ChatGPT

Saber dément évidemment

On commence cette drôle d’actualité par le point le plus important, qui concerne donc Stella Sacco, qui a occupé la place de scénariste en chef pendant un an chez Saber sur Rideshare Stimulator, avant d’être remerciée en 2024. Elle avait déjà sous-entendu par le passé que son éviction de Saber lui était restée dans la gorge dans la mesure où elle aurait été remplacée par… une IA, et plus spécifiquement ChatGPT, ce scénariste en herbe de plus en plus populaire. Les choses se précisent un peu plus aujourd’hui dans la mesure où elle cite directement Rideshare Stimulator cette fois-ci :

« Je n’avais même pas vu que cela [Rideshare Stimulator] avait été annoncé. J’étais la scénariste principale sur ce projet ! Et Saber m’a remplacé par ChatGPT en cours de développement. Toutes les voix des passagers étaient aussi générées par IA. Soit ils ont changé d’orientation à un moment donné, soit ils ne le précisent pas sur Steam. »

Il est vrai qu’en allant faire un tour sur la page Steam du jeu, aucune mention d’IA générative n’est précisée, alors que ce détail est désormais obligatoire. Si Sacco dit vrai, il est donc possible que ces éléments générés par IA ne soient plus dans le jeu final.

I didn’t even see this had been announced. I was lead writer on this one! And Saber replaced me with ChatGPT midway through development. All the passenger voices were AI too. Either they changed direction at some point or they’re not disclosing it on Steam — Stella Sacco (@antlervel.vet) 2026-08-11T15:04:59.056Z

De son côté, Saber dément la chose. Du moins, à moitié. En réponse aux questions de PC Gamer, un représentant du groupe affirme que Saber n’a jamais « remplacé des scénaristes par une IA pour Rideshare ou tout autre jeu ». Il précise même que l’équipe de scénaristes a plutôt triplé depuis 2023, et que tout est entièrement écrit par de vraies personnes.

Pour autant, Saber reconnait aussi que pour le mode « free-ride », qui nous fait entrer dans une boucle de gameplay infinie dans le jeu, le studio a bien eu recours à l’IA, car celui-ci proposerait un nombre de passagers illimités :

« Le jeu proposera également un mode « free-ride » expérimental qui intègre nécessairement l’IA, étant donné que le nombre de passagers y est illimité. Nous croyons fermement à l’utilisation d’outils d’IA pour enrichir l’expérience de jeu et améliorer le comportement des PNJ, une approche que nous appliquons depuis la création de Saber en 2001. Alors que le secteur continue de se rétrécir, Saber continue de recruter. Aucun de nos plus de 3 000 employés n’a à craindre d’être remplacé par l’IA. »

Mais promis juré craché, pas d’IA dans l’histoire principale du titre. Juste ailleurs.

Pendant ce temps, dans la cour de récréation

Et quelque part, les deux choses peuvent être vraies. On aurait presque envie de croire Saber, ne serait-ce que pour une phrase en particulier qui est toujours dans le jeu. Dans le trailer de Rideshare Stimulator, le narrateur déclare la chose suivante :

« Ne prenez pas vos passagers trop au sérieux. Quand je crois avoir rencontré le plus fou des passagers, quelqu’un d’encore plus étrange monte à bord. »

Là, comme ça, vous n’y voyez surtout rien de spécial, mais c’est dans la langue de Shakespeare que se glisse un petit détail qui a fait parler. Si l’on choisit de traduire par « fou », le terme initial en anglais est « randiest ». Un mot qui n’est pas sélectionné par hasard, car ici, Saber voulait adresser une pique à… Randy Pitchford. Ce qui est encore plus appuyé avec la plaque d’immatriculation « USB DRV », qui fait référence à une affaire de clé USB perdue par Pitchford en 2018 qui contenait des images pornographiques pour le moins limites. S’il est ressorti de cette affaire sans trop de heurts, elle lui colle encore à la peau.

Si vous vous demandez ce que le magicien boss de Gearbox vient faire dans cette histoire, c’est parce que lui et Matt Karch (PDG de Saber) sont d’anciens collègues, du temps où ils étaient possédés tous les deux par Embracer. Mais deux ex-collègues qui ne s’apprécient pas beaucoup.

Le journaliste Stephen Tolito en a eu la confirmation en allant demander directement à Matt Karch si tout cela était volontaire. Karch répond sans détour que c’est le cas en vengeance à une pique adressée à Embracer dans Borderlands 4, et en rajoute :

« C’est une pique parce que Randy s’en est pris à Embracer dans Borderlands 4. Sans Embracer, Randy gagnerait sa vie en faisant des tours de magie lors de fêtes d’anniversaire. »

On veut donc bien croire que cette ligne de dialogue bien précise a bien été écrite par un humain, et on ne sait pas vraiment ce qui aurait été le plus triste.