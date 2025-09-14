Débrief’ : Far Cry 7, Sly Cooper, Lara Croft IA, Dead Island 3 et Tokyo Game Show en approche
Rédigé par Julien Blary
C’est le week-end, et qui dit week-end, dit débrief. Vous savez, ce format condensé qui fait le point sur l’actualité de la semaine. Mais il s’agit de l’un des derniers qui sera narré par votre voix-off habituelle. Pas de panique, elle reviendra dès l’année prochaine, et d’autres prendront le relais.
En complément du Nintendo Direct que l’on vous a déjà résumé, cette vidéo reviendra sur les quelques annonces tombées à côté. Ubisoft a fait parler, notamment pour la suite de la licence Far Cry, tout comme Warner Bros, qui pourrait bien fusionner. On évoquera aussi l’affaire autour de l’utilisation de l’IA dans la dernière compilation Tomb Raider, de la suite de Dead Island et de… la non-suite de Sly Cooper.
