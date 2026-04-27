Débrief : Assassin’s Creed: Black Flag, Splatoon Raiders, Dragon Ball Xenoverse 3 et Xbox Game Pass

Better Than Dead ira casser des bouches à Hong Kong le 12 mai prochain en accès anticipé

La série TV Far Cry n’adaptera aucun des jeux, le showrunner Noah Hawley livre sa vision sur cette adaptation

Xbox : Asha Sharma veut prendre la « bonne décision, pas la plus rapide » concernant les exclusivités

Un film Battlefield est en préparation avec le réalisateur Christopher McQuarrie (Mission Impossible) et Michael B. Jordan

Final Fantasy XIV : L’extension Evercold arrivera en janvier 2027, après une version Switch 2 du MMO prévue pour cet été

EA Sports FC 26 dévoile la deuxième salve d’équipes Team Of The Season

L’édition 2026 de Games Made in France est désormais lancée et célèbrera le jeu français jusqu’au 26 avril

Crimson Desert : La bande-son du jeu est maintenant disponible à l’écoute, et gratuitement

Gang of Dragon : Les choses semblent se compliquer pour Nagoshi Studios, dont la chaîne YouTube vient de disparaitre

Disgaea Mayhem : L’épisode qui bouscule les codes de la sortie a enfin une date de sortie pour l’Occident

Genshin Impact : Premier aperçu de Snezhnaya, la nouvelle région du jeu qui sortira le 12 août

Clair Obscur: Expedition 33 fête son premier anniversaire avec 8 millions de jeux vendus et une mise à jour surprise

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.8 (Promeia, nouvelle version de Billy, costume pour Miyabi…)

Aion 2 : la suite du MMORPG s’annonce sur PC avec un monde 36 fois plus grand

Pokémon TCG Pocket met en avant les Pokémon qui aiment la bagarre dans sa nouvelle extension

Invincible VS présente son mode Histoire ambitieux qui se présente comme un épisode bonus de la série animée

Après ScourgeBringer, Flying Oak Games s’associe à ARTE pour publier le jeu d’action Knuckle Paradise

SEGA dévoile l’initiative SEGA UNIVERSE, qui va célébrer les anniversaires de ses vieilles licences comme Out Run, Nights ou Sakura Wars

Un palier spécial du Xbox Game Pass vient de fuiter et sera accessible avec Discord Nitro

Xbox laisse tomber la marque Microsoft Gaming, Asha Sharma se livre sur la stratégie qui veut tout remettre en question

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du jeu d’action-aventure sorti en 2013 se dévoile dans une longue présentation vidéo

007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay