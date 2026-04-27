Débrief : Assassin’s Creed: Black Flag, Splatoon Raiders, Dragon Ball Xenoverse 3 et Xbox Game Pass
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Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, l’heure est au rattrapage avec votre débrief hebdomadaire qui fait le point sur l’actualité qu’il ne fallait pas manquer durant ces derniers jours. Et la semaine dernière fut bien remplie.
Au programme de votre débrief, un grand point sur la stratégie menée par Xbox avec sa nouvelle PDG Asha Sharma, qui vient de lancer sa première grande mesure marquante en baissant le prix du Xbox Game Pass, au prix d’un sacrifice du côté de la licence Call of Duty. On revient également sur l’annonce d’Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, qui n’était pas vraiment le secret le mieux gardé d’Ubisoft, et on peut presque en dire autant du côté de Bandai Namco avec son Dragon Ball Xenoverse 3 qui ne trompait personne. On revient aussi sur les images de Splatoon Raiders, tout en abordant le reste de l’actu en vidéo.
Débrief : Metro 2039, 007 First Light, Fable, série Bloodborne et Game Pass
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