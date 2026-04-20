Débrief : Metro 2039, 007 First Light, Fable, série Bloodborne et Game Pass

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Comme toutes les semaines, il est l’heure de votre débrief hebdomadaire qui revient sur l’actualité brûlante de ces derniers jours. Un condensé de quelques minutes idéal pour vous tenir au courant de tout ce qu’il se passe dans l’industrie.

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