Débrief : Metro 2039, 007 First Light, Fable, série Bloodborne et Game Pass
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Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, il est l’heure de votre débrief hebdomadaire qui revient sur l’actualité brûlante de ces derniers jours. Un condensé de quelques minutes idéal pour vous tenir au courant de tout ce qu’il se passe dans l’industrie.
Au programme de votre débrief, on revient sur l’annonce de Metro 2039, nouveau jeu de la saga qui se veut être le plus sombre de la série, ainsi que sur l’actualité chargée autour de 007 First Light. On évoque aussi les nombreuses actualités liées aux adaptations de jeux au cinéma, dont l’étonnant film d’animation Bloodborne qui est en préparation. Et enfin, on passe faire un tour chez Xbox avec des déclarations d’Asha Sharma et de Matt Booty qui nous en apprennent un peu plus sur le présent et l’avenir du constructeur.
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