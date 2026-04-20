Débrief : Metro 2039, 007 First Light, Fable, série Bloodborne et Game Pass

Battlefield 6 : une feuille de route ambitieuse pour 2026 (mode classé, guerre navale et retour de cartes cultes)

EA Sports FC 26 dévoile les premières équipes Team Of The Season

Stop Killing Games : Le mouvement de préservation du jeu vidéo défend sa cause devant le Parlement européen

La version console de Samson: A Tyndalston Story sortira dans le courant de cet automne

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir nous emmène faire un tour dans la Batcave

La manette PS5 DualSense édition limitée aux couleurs de 007 First Light est disponible en précommande

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok organisera une bêta ouverte du 24 au 27 avril

Trails in the Sky 2nd Chapter sortira presque tout pile un an après le premier remake

Fairgames : Le jeu service porté disparu de PlayStation pourrait aussi s’aventurer sur le terrain de l’extraction-shooter

Le film Call of Duty avance et sera l’un des blockbusters de l’été 2028

Aperçu Yerba Buena – Nos impressions après un premier trip dans le jeu de casse-tête façon années 70

Galaxies Showcase : Le résumé complet des annonces avec plus de 40 jeux présentés

Metro 2039 : Tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel épisode, plus sombre que jamais

The Expanse: A Telltale Series refait surface avec une sortie surprise sur Nintendo Switch

007 First Light : Le thème principal interprété par Lana Del Rey est désormais disponible à l’écoute

Le prix des casque Meta Quest va lui aussi augmenter, voici les nouveaux tarifs pour le casque de réalité virtuelle

Street Fighter : Une première vraie bande-annonce pour le film où tous les personnages passent à l’action

Saros en met plein les mirettes sur PS5 Pro dans une nouvelle vidéo

Fable : Blizzard aide Playground Games à donner vie aux cinématiques du jeu

Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Games Showcase durera 30 minutes

Phantom Blade Zero : Le réalisateur du jeu nous explique ce qu’est le « Wuxia » avec plusieurs séquences de gameplay

Starfield pourrait se diriger vers une sortie sur Switch 2 selon un organisme de classification