Débrief’ : 007 First Light, nouveau jeu Rayman, série Tomb Raider et Fairgames

Scott Pilgrim EX : On y a joué, le beat’em up change de formule

Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements

Life is Strange : Une série TV va voir le jour chez Amazon, et suivra les événements du premier jeu

Prince of Persia: The Lost Crown passe un cap important dix-huit mois après sa sortie

Pour le co-fondateur de Devolver, GTA 6 serait le premier AAAAA de l’industrie

Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien

007 First Light : Les précommandes sont lancées pour le jeu James Bond et son édition collector, qui n’est pas donnée

2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII

Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end

Daimon Blades : On a joué à ce slasher FPS nerveux et qui vient d’être repoussé au 6 octobre

Ces 18 jeux indépendants de la Gamescom 2025 qui nous ont marqués

Borderlands 4 : nos impressions après 30h de jeu, un retour en force pour la saga ?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a dépassé le million d’exemplaires distribués en un seul jour

Star Wars Outlaws : Voici pourquoi la version Switch 2 est sur une game-key card plutôt que sur une cartouche simple

Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en septembre sur l’abonnement d’Amazon

Le film Street Fighter sera distribué par Paramount, et dévoile tout son casting en plus d’une date

Hollow Knight Silksong a réalisé des chiffres très impressionnants sur Steam en quelques heures

La saison 2 de la série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sera aussi la dernière, et sa diffusion est prévue en décembre

La version 2.2 de Zenless Zone Zero est en ligne, avec un nouveau personnage à débloquer

Le prochain jeu Painkiller prend du retard et ne sortira pas à la date prévue

Quelques semaines après le lancement de Wildgate, le studio Dreamhaven, fondé par un ex-Blizzard, licencie déjà

Après des années d’attente, Hollow Knight Silksong est maintenant disponible et fait crasher les différentes boutiques