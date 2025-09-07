Débrief’ : 007 First Light, nouveau jeu Rayman, série Tomb Raider et Fairgames
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Julien Blary
Comme chaque week-end, on vous propose de faire le point sur l’actualité jeu vidéo. Parce qu’après tout, que serait un dimanche sans votre rendez-vous vidéo depuis maintenant plus de huit ans ? On se le demande n’est-ce pas…
Dans ce nouveau débrief’, on vous résumera le State of Play sur 007 First Light. Le jeu James Bond a en effet dévoilé du gameplay, une date et un collector. On a également eu la re-confirmation d’un nouveau jeu Rayman en préparation chez Ubisoft, tandis que la série Tomb Raider a trouvé sa Lara Croft. De son côté, le jeu Fairgame$ continue sa descente aux enfers.
Débrief’ : Judas, Clair Obscur 2, Honkai Nexus Anima, Death Stranding 3 et Skate
Cet article peut contenir des liens affiliés