Far Cry : L’aspect multijoueur devrait prendre une place plus importante dans les futurs épisodes

Un solo moins prédominant à l’avenir ?

Durant sa prise de parole lors de l’événement New Global Sport Conference, le PDG d’Ubisoft a bien voulu lâcher un petit mot sur Far Cry et sur ce qu’il fallait en attendre à l’avenir. Les propos rapportés par Game File attestent d’une volonté d’Ubisoft de rendre l’aspect multijoueur de la saga plus important à l’avenir, puisque c’est là l’élément essentiel pour maintenir l’activité de la communauté sur la durée selon Yves Guillemot :

« Le but sur Far Cry est vraiment de mettre davantage en avant les aspects multijoueurs, afin qu’il puisse également être joué pendant longtemps par les joueurs. »

Selon certaines rumeurs en provenance du site Insider Gaming, pendant un temps, un spin-off multijoueur de Far Cry était en développement. Un reboot aurait eu lieu, et celui-ci prendrait la direction d’un jeu d’extraction, tandis que Far Cry 7 se fait toujours attendre. Rien n’est encore confirmé à ce stade, puisque l’éditeur ne veut pas encore dire officiellement ce qu’il prépare concernant cette licence.

Une prise de parole qui fait débat, sur l’endroit plutôt que sur le fond

Au-delà de cette phrase qui fait naturellement les gros titres, Game File met en évidence quelque chose qui est aussi à retenir du passage d’Yves Guillemot sur la scène de New Global Sport Conference, événement financé par le gouvernement d’Arabie saoudite dans le cadre d’un investissement de plus en plus massif dans l’industrie, notamment via l’esport.

Depuis qu’un DLC autour d’Assassin’s Creed Mirage a été commandé et fait écho au partenariat entre l’Arabie saoudite et Ubisoft, plusieurs employés de la boîte expriment leur inquiétude de voir l’entreprise s’associer à un fonds d’investissement qui est entouré de polémiques, dont celle de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, opposant au prince héritier Mohammed ben Salmane. Ubisoft assure de son côté à IGN qu’il a un contrôle créatif total sur le futur DLC de son jeu, mais pas de quoi rassurer celles et ceux qui voient en ce DLC un outil supplémentaire de soft power du pays concerné.