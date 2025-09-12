Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)

Vous trouverez ici toutes les annonces qui ont été effectuées lors du Nintendo Direct de ce 12 septembre.

Super Mario Galaxy: Le Film

Date de sortie : Avril 2026

Naturellement, Nintendo a voulu commencer l’émission en rappelant que Mario fêtait son 40ᵉ anniversaire. En dehors des annonces liées aux musées japonais, et des parcs d’attractions, le constructeur a levé le voile sur un premier teaser pour le prochain film, qui sera donc nommée Super Mario Galaxy: Le Film, qui sortira en avril 2026. Tout le monde reprendra ici son rôle dans la version anglophone, de Chris Pratt à Jack Black.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Plateformes : Switch – Switch 2

: Switch – Switch 2 Date de sortie : 2 octobre 2025

Et dans la lignée de cette première annonce, Nintendo a eu la bonne idée de sortir les deux jeux Super Mario Galaxy sur Switch. Le premier jeu était déjà présent dans une compilation d’autres jeux Mario, mais le deuxième sera maintenant jouable via cette nouvelle collection des deux jeux, qui permettent d’apporter un (très) léger lifting à l’ensemble, tout en vendant deux nouveaux amiibo. Harmonie aura aussi quelques pages supplémentaires à nous faire lire.

Mario Tennis Fever

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 12 février 2026

Après un tour dans les stades de foot, Mario revient au tennis avec quelques nouveautés, dont des raquettes spéciales qui donnent accès à des capacités uniques pour divers effets. Des terrains spéciaux seront aussi disponibles avec leurs propres spécificités. Un mode aventure où Mario et compagnie seront transformés en bébé vous aidera à apprendre les bases du gameplay dans des défis spéciaux.

Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : Printemps 2026

Le dernier Super Mario Bros. Wonder s’offre lui aussi une édition Switch 2, qui ne fera pas qu’améliorer l’expérience visuelle. On y retrouvera également des défis spéciaux à effectuer en multijoueur, via des mini-jeux inédits comme du cache-cache ou de la construction de blocs pour faire avancer nos amis, voire un mini-jeu où tout le monde doit sauter au même moment. La fleur parlante du jeu sera aussi vendue en tant qu’objet dérivé, afin de vous causer de temps en temps.

Yoshi and the Mysterious Book

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : Printemps 2026

Mario n’est pas le seul à avoir droit à des nouveaux jeux. Yoshi est de retour dans un nouveau titre en 2D absolument adorable, dans lequel il faudra jouer avec l’environnement. Yoshi rencontrera ici un livre à moustache (pour de vrai) qui le fera plonger dans différents niveaux très colorés, avec des phases de gameplay uniques.

Storm Lancers

Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : Aujourd’hui

Premier jeu hors-Nintendo de ce Direct, Storm Lancers est un roguelike 2D au style inspiré par les cartoons des années 80, qui pourra être découvert en coopération locale. Dès aujourd’hui même, puisque le jeu s’offre une sortie surprise.

Dinkum

Plateformes : PC – Switch

: PC – Switch Date de sortie : 6 novembre 2025

Lancé plus tôt dans l’année sur PC, Dinkum est un mélange de simulation agricole et de survie en monde ouvert qui a déjà connu son petit succès. Développé en solo, le titre a tout de même été repéré par Krafton, qui annonce aujourd’hui un portage sur la première Switch. Pas de Switch 2 évoquée.

POPUCOM

Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : Fin d’année 2025

POPUCOM se présente comme un jeu d’aventure et de plateformes à vivre en coopération, dans lequel on incarnera des enfants à la découverte d’une planète pleine de dangers. Pour vaincre les monstres et traverser les pièges, il faudra utiliser les bonnes couleurs sur votre arme, tout en jouant avec la physique.

Tomodachi Life: Living the Dream

Plateformes : Switch – Switch 2

: Switch – Switch 2 Date de sortie : Printemps 2026

Si vous êtes en manque d’un jeu de simulation, Tomodachi Life: Living the Dream devrait vous donner votre dose dans peu de temps. On a pu découvrir un peu de gameplay pour cette simulation de vie de Mii, où l’on pourra sociabiliser nos personnages créés de tête aux pieds, tout en apprenant à les connaître. La période de sortie est aussi tombée.

Mortal Kombat: Legacy Collection

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 30 octobre 2025 (12 décembre 2025 en version physique)

Pour les amoureux de jeux de combat, Mortal Kombat: Legacy Collection vous fera revivre quelques souvenirs dans une compilation qui regroupe certains des premiers épisodes, avec en bonus des documentaires inédits sur la création de la série.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Plateformes : Switch 2 – Xbox Series

: Switch 2 – Xbox Series Date de sortie : 22 janvier 2026

Square Enix a également profité de ce Nintendo Direct pour faire plusieurs annonces, à commencer par la date de sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui arrivera donc au tout début de l’année 2026 sur Switch 2 dans une version qui semble bien tenir debout.

Lynked: Banner of the Spark

Plateformes : PC – Switch

: PC – Switch Date de sortie : Aujourd’hui

Lynked: Banner of the Spark a été un échec commercial à sa sortie sur PC en mai dernier, mais il se refait aujourd’hui une seconde jeunesse avec une version Switch qui nous permet de redécouvrir ce jeu d’aventure avec un peu de town-building.

Hades 2

Plateformes : PC – Switch – Switch 2

: PC – Switch – Switch 2 Date de sortie : 25 septembre 2025

Sorti en accès anticipé sur PC depuis plus d’un an, Hades 2 prépare sa version 1.0, qui coïncidera avec sa sortie sur Switch 2. Le jeu de Supergiant Games se paye sans doute la plus belle bande-annonce de la conférence en nous présentant le périple de Mélinoe, qui pourra toucher à sa fin dès la fin du mois.

Kirby Air Riders

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 20 novembre 2025

Kirby Air Riders a déjà eu droit à son Nintendo Direct, c’est pourquoi il n’est passé qu’en coup de vent pour présenter ses deux amiibo, tout en précisant qu’il allait être au programme d’une seconde émission dédiée prochainement, car Sakurai ne manque pas de choses à dire.

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 6 novembre 2025

Un peu de Zelda dans ce Nintendo Direct grâce à Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, le musou-like qui nous permet d’en savoir un peu plus sur l’épopée de Zelda dans le passé de Tears of the Kingdom. Du gameplay a été montré, avec des outils spéciaux pour la princesse qui pourra décimer des armées entières. Une date est également tombée, rendant la fin d’année encore plus remplie.

Dragon Quest VII Reimagined

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch – Switch 2 Date de sortie : 5 février 2026

Plutôt que d’avancer correctement sur le douzième épisode de la saga, Square Enix capitalise sur la licence Dragon Quest avec des remakes en pagaille. Mais pour le septième épisode, pas de formule HD-2D, mais un tout nouveau style visuel qui vient redonner des couleurs à ce RPG emblématique. De nouveaux récits nous attendent ainsi que des améliorations de confort pour rendre l’expérience encore plus sympathique.

Virtual Boy

Plateformes : Switch – Switch 2

: Switch – Switch 2 Date de sortie : 17 février 2026

Il faut croire que Nintendo a un peu trop pris la confiance. Assez pour nous ressortir le Virtual Boy, accessoire mythique qui a fait perdre de nombreux dollars au constructeur. On pourra ici y glisser notre Switch 2 pour y jouer à une compilation de jeux sans doute dispensables, mais nul doute que l’accessoire sera à nouveau collector pour les collectionneurs. Et pour celles et ceux qui veulent esquiver un tel achat, un support en carton sera proposé pour jouer de manière plus simple.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie :

Autre remake annoncé durant ce Nintendo Direct, celui de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. Le jeu d’horreur est de retour et nous permettra à nouveau de suivre le périple glaçant des jumelles Amakura dans un village abandonné, et seul votre appareil photo vous aidera à sortir d’ici vivant.

PowerWash Simulator 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : Automne 2025

Toujours pas de date pour ce PowerWash Simulator 2 qui sortira durant cet automne, mais son passage lors du Nintendo Direct a au moins permis de confirmer qu’une édition Switch 2 était prévue pour le jeu.

Suika Game Planet

Plateformes : Switch – Switch 2

: Switch – Switch 2 Date de sortie : Hiver 2025

Le phénomène Suika Game revient, cette foic-ci avec une formule un peu différente où il faudra faire tomber les fruits au centre d’un cercle, et en faire le tour pour combiner tous les fruits qui se présentent à vous.

Metroid Prime 4: Beyond

Plateformes : Switch – Switch 2

: Switch – Switch 2 Date de sortie : 4 décembre 2025

Enfin une date pour Metroid Prime 4 Beyond, qui tiendra donc sa promesse initiale qui était de sortir cette année (mais c’était tout juste). Nintendo en a profité pour dévoiler de nouvelles séquences de gameplay pour le jeu, et on retiendra surtout les grandes phases à moto dans lesquelles Samus pourra tirer sur tout ce qui bouge dans de grandes étendues.

Donkey Kong Bananza DLC

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : Aujourd’hui

À peine sorti, voilà que Donkey Kong Bananza se paye déjà un DLC, Île de DK et Course aux émeraudes. Dans celui-ci, le duo va découvrir une nouvelle île où y rencontrer un tas de personnages, tout en pouvant accomplir des défis contre-la-montre façon roguelike, avec des talents spéciaux à ramasser à chaque run. Un DLC qui est disponible dès maintenant, au même titre qu’une démo gratuite du jeu de base.

Pokémon Pokopia

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 2026

Et si Pokémon rencontrait Animal Crossing ? C’est ce que The Pokémon Compagny s’est demandé à s’associant à Koei Tecmo pour ce Pokémon Pokopia, qui nous laissera bâtir et personnaliser notre île en compagnie d’un Métamorphe transformé en humain, et de plein d’autres Pokémon. Sans doute l’un des grands hits de l’année prochaine.

Légendes Pokémon Z-A

Plateformes : Switch – Switch 2

: Switch – Switch 2 Date de sortie : 16 octobre 2025 (inconnue pour le DLC)

Et dans la foulée de cette annonce, The Pokémon Company a balancé une nouvelle vidéo pour Légendes Pokémon Z-A, qui sortira le mois prochain. C’était notamment l’occasion d’annonce un premier DLC, Méga-Dimension, avec une forme méga-évoluée de Raichu. Enfin, deux.

Danganronpa 2×2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : 2026

Danganronpa 2 fait son grand retour, et pas que sur Switch 2. Cette nouvelle version se nomme Danganronpa 2×2 car elle ne fait pas que remasteriser l’aventure de base, elle ajoute également un scénario inédit qui va modifier les victimes et les coupables de cette grande enquête, pour apporter une perspective différente à l’histoire.

Dynasty Warriors Origins

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 22 janvier 2026

Sorti en début d’année sur les consoles modernes, Dynasty Warriors Origins débarquera aussi sur Nintendo Switch 2 à l’occasion de son premier anniversaire. Une version qui sera accompagnée par la sortie d’un DLC narratif pour le jeu, offrant un nouveau regard sur le jeu.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 13 mars 2026

Monster Hunter Stories 3 avait déjà été annoncé, mais Capcom venait ici préciser sa date de sortie fixée au mois de mars 2026. Avec cela, quelques images supplémentaires ont été présentées, qui illustraient le système de monture dans le jeu que l’on pourra changer à la volée selon les terrains à traverser.

Resident Evil Requiem

Plateformes :

: Date de sortie :

Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, et à la même date que sur les autres plateformes. On a ici pu voir une nouvelle séquence de gameplay illustrant cette version, tandis que Capcom a voulu marquer le coup en annonçant que Resident Evil VII et Resident Evil Village arrivent sur Switch 2 dans le même temps.

Fire Emblem Fortune’s Weave

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 2026

On pensait que le Nintendo Direct allait se conclure sur une autre annonce Mario, mais Nintendo a préféré laisser cette place à Fire Emblem Fortune’s Weave, un nouvel épisode de la série de RPG de stratégie. Encore peu d’informations sur cet opus, mais on a déjà un bel aperçu des personnages qui composent le casting principal, tout en découvrant des phases de gameplay assez familières pour quiconque ayant déjà joué à la série.

Nintendo a aussi officialisé quelques éditions Switch 2 de plusieurs jeux, comme One Piece: Pirate Warriors 4, Overcooked 2, Stardey Valley ou Human Fall Flat. En bref, un Nintendo Direct bien rempli, qui manquait certes d’un vrai grand nouveau jeu Mario, mais qui avait de quoi nous divertir durant une heure. Pas mal d’annonces sympathiques à retenir, avec une fin d’année décidément trop chargée et un début d’année 2026 qui commence à se dessiner.