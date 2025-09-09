Dead Island 2 dépasse les 20 millions de joueurs, tandis que Dambuster promet que la licence va continuer

Vers un Dead Island 3 ?

Il y a un peu moins d’un an, Dead Island 2 pouvait se targuer d’avoir réuni plus de 10 millions de personnes depuis sa sortie. Aujourd’hui, le jeu double ce score avec 20 millions de personnes au compteur. Bien entendu, il n’est pas seulement question de ventes ici, puisque Deep Silver et Dambuster Studios prennent également en compte les personnages qui ont découvert le jeu via les différents abonnements.

Un beau score pour célébrer les 14 ans d’existence de la série, et aussi pour confirmer que la licence ne va pas s’arrêter là. Dans un simple message, le studio promet que Dead Island va continuer :

« Cela fait 14 ans que Dead Island a fait son apparition, laissant les joueurs bloqués dans le paradis sanglant de Banoi. Depuis, la zompocalypse a envahi les rivages tropicaux pour s’étendre au chaos ensoleillé de HELL-A dans Dead Island 2, où plus de 20 millions de Tueurs n’ont laissé derrière eux que des ravages. Ceci n’est cependant pas encore la fin. Dambuster Studios travaille déjà sur la suite. Pour l’instant, les détails restent secrets, l’épidémie est loin d’être terminée… »

De là à penser qu’un Dead Island 3 est en développement, ou à minima un nouveau spin-off, il n’y a qu’un pas qu’on franchira sans trop de risque.