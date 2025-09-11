Tomb Raider : Françoise Cadol, doubleuse française de Lara Croft, met en demeure Aspyr pour avoir utilisé sa voix via l’IA

Aspyr reste silencieux

Françoise Cadol révèle cette mesure au journal Le Parisien, appuyée par le soutien de son avocat Jonathan Elkaim (spécialisé dans les droits face à l’IA), qui déclare avoir contacté Aspyr pour rectifier tout cela et retirer de la vente la compilation :

« Notre demande, c’est que la compilation soit retirée, avec des justificatifs pour connaître le nombre d’exemplaires vendus, Aspyr est informé, à eux de nous répondre, et assez vite, pour pouvoir stopper les ventes […] La décence aurait été d’informer le public concerné que ce n’était pas sa voix. L’entreprise n’aurait pas été dans les clous mais au moins, elle aurait eu la décence de respecter le devoir d’information. Là, ils trompent même les consommateurs. »

Françoise Cadol rappelle que ce sont justement les consommateurs et fans de Tomb Raider qui ont découvert tout cela, plutôt que de l’apprendre de la bouche du studio :

« Je les appelle les gardiens des voix. Très rapidement, ces acheteurs de la compilation se sont rendu compte que la voix de Lara Croft, qui donne des indications de jeu, n’était pas la mienne. Ça a fait un vrai tollé auprès de la communauté. »

Au-delà de cette affaire, l’actrice souhaite aussi que cela soit entendu par l’État afin que des mesures plus générales soient prises pour légiférer l’utilisation de l’IA, face à un monde du doublage potentiellement en perdition. Elle est aussi engagée auprès du collectif « Touche Pas Ma VF », dont plusieurs comédiens et comédiennes font partie, afin de revendiquer leurs droits dans cette industrie.

À ce jour, Aspyr n’a pas commenté l’affaire, ni Crystal Dynamics ou encore Embracer, maison-mère de ces studios.