Débrief : The Blood of Dawnwalker, Alien Isolation 2, Steam Deck 2 et fermeture de Spiders

Au programme de votre débrief, des bonnes nouvelles, mais aussi des moins heureuses. On commence par The Blood of Dawnwalker qui a montré les crocs avec une grande présentation et une date de sortie. Steam a également fait le point sur ses accessoires avec une manette qui est sur le point d’arriver, et un Steam Deck 2 qui semble être dans les tuyaux. On revient également sur Alien Isolation 2 qui pointe le bout de son museau, au même titre qu’Injustice 3 dont l’existence ne fait désormais presque plus aucun doute. Et bien entendu, on revient sur la fermeture du studio Spiders chez Nacon, qui est la mauvaise nouvelle de la semaine.