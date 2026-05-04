Débrief : The Blood of Dawnwalker, Alien Isolation 2, Steam Deck 2 et fermeture de Spiders
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
C’est l’heure du rattrapage avec votre débrief hebdomadaire, qui revient en vidéo sur les actualités les plus brûlantes de la semaine qui vient de s’écouler. On fait le point sur tout ce qu’il s’est passé dans l’industrie ces derniers jours.
Au programme de votre débrief, des bonnes nouvelles, mais aussi des moins heureuses. On commence par The Blood of Dawnwalker qui a montré les crocs avec une grande présentation et une date de sortie. Steam a également fait le point sur ses accessoires avec une manette qui est sur le point d’arriver, et un Steam Deck 2 qui semble être dans les tuyaux. On revient également sur Alien Isolation 2 qui pointe le bout de son museau, au même titre qu’Injustice 3 dont l’existence ne fait désormais presque plus aucun doute. Et bien entendu, on revient sur la fermeture du studio Spiders chez Nacon, qui est la mauvaise nouvelle de la semaine.
Cet article peut contenir des liens affiliés