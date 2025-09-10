N’espérez pas revoir Sly Cooper chez Sucker Punch, la majorité du studio n’ayant pas envie de travailler sur la licence

Et quid d’un autre studio ?

Après Ghost of Yotei, difficile d’imaginer Sucker Punch revenir sur la licence Sly Cooper, même avec un épisode qui serait plus ambitieux que les précédents. Mais après tout, si un Insomniac Games peut encore travailler sur Ratchet & Clank, pourquoi Sucker Punch ne pourrait-il pas faire revivre Sly ? La question se pose. MinnMax a pu demander à Nate Fox, directeur créatif sur Ghost of Yotei, quel était le pourcentage des gens du studio qui aimerait retravailler sur la licence Sly Cooper, et la réponse ne va pas faire plaisir aux fans du raton laveur :

« 10%. Cela fait longtemps que Sly Cooper est sorti. »

Une manière de dire que le studio, ou en tout cas sa grande majorité, a désormais tourné la page. Dans cette même interview, Nate Fox ne se dit pas opposé à ce qu’un autre studio reprenne le flambeau de la licence InFamous, alors pourquoi pas en espérer de même pour Sly Cooper, étant donné qu’un nouvel épisode ne viendra pas de l’initiative de Sucker Punch.