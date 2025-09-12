Warner Bros. Discovery pourrait être racheté par Paramount Skydance, entraînant encore plus d’incertitude sur ses jeux

Une consolidation qui inquiète

C’est le Wall Street Journal qui a dévoilé cette information hier soir, permettant aux actions des deux entreprises de bondir comme jamais. Skydance, qui vient tout juste de fusionner avec Paramount, serait maintenant intéressé à l’idée de racheter Warner Bros. Discovery dans son ensemble, avant même que ce dernier ne se divise en deux.

Si Paramount Skydance peut se permettre un tel rachat, c’est parce que la société est financée par Larry Ellison, nouvellement élu homme le plus riche du monde grâce à sa société Oracle, spécialisé dans l’IA. Il a placé David Ellison, son fils, à la tête du groupe, ce dernier ayant immédiatement acquis les droits du film Call of Duty. Sa fille est également Megan Ellison, fondatrice controversée d’Annapurna.

Une sacrée famille qui pourrait donc se retrouver à la tête de Warner Bros. Discovery si un deal venait à être trouvé, Paramount Skydance étant visiblement prêt à payer la majorité en cash, sans que l’on sache de quelle somme il pourrait s’agir.

Les studios de jeux à nouveau dans le flou ?

Et si cela nous intéresse, c’est surtout pour ce qu’il adviendra de Warner Bros. Games. Étant donné l’incertitude qui plane autour de la direction de cette division depuis plusieurs années, beaucoup de projets n’ont pas pu avancer correctement, et bon nombre de mauvaises décisions ont été prises (en témoigne Suicide Squad: Kill the Justice League). Depuis l’annonce de la séparation en deux de Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Games avait été un peu remanié afin de se concentrer sur ses plus grandes licences, via des sous-divisions concernant DC, Harry Potter, Mortal Kombat, ou encore Game of Thrones.

Changer à nouveau de propriétaire pourrait cependant entraver cette nouvelle direction. Si Paramount Skydance rachète ces studios, rien ne dit qu’il conservera la même vision, et il faut notamment craindre de nouveaux licenciements. Des milliers de renvois sont d’ores et déjà prévus chez Paramount pour le mois de novembre suite à sa fusion avec Skydance, et il serait illusoire de penser que l’histoire ne se répétera pas avec Warner Bros. Discovery (on l’a bien vu avec Xbox et Activision-Blizzard).

Un tel rachat devrait naturellement inquiéter la FTC et autres organismes de régulation, surtout après la fusion Skydance Paramount, mais lorsque l’on sait que cette dernière a été facilité par un deal avec Donald Trump (qui a demandé des changements éditoriaux sur la chaîne CBS), dont Larry Ellison est un grand supporter, difficile de se dire qu’il en sera autrement pour Warner Bros. Discovery. Pour l’instant, rien n’est encore acté.