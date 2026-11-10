Débrief : The Elder Scrolls VI Sentinel, rachat d’Arkane, ventes Marvel’s Wolverine et Switch 2

Après près de huit ans de silence, The Elder Scrolls VI a enfin son titre officiel : The Elder Scrolls VI: Sentinel, dévoilé à la fin de la vidéo des 40 ans de Bethesda. On restera un peu chez Microsoft avec Arkane Lyon, qui a obtenu un mois de sursis grâce aux syndicats. D’après Jason Schreier, trois entreprises ont fait une offre pour racheter le studio, dont Ubisoft. Aucun accord n’est conclu pour l’instant, mais une reprise permettrait sans doute de terminer Marvel’s Blade, à qui il ne manquerait qu’un an ou deux de développement.

Côté PlayStation, Marvel’s Wolverine s’est écoulé à 2,4 millions d’exemplaires au 4 novembre, tandis que le développement de la PS6 « progresse comme prévu ». On reste dans les bilans avec celui de Nintendo, qui a annoncé 26,35 millions de Switch 2 vendues au 30 septembre, dont 2,67 millions sur le trimestre. En fin de vidéo, on passe rapidement sur d’autres sujets, dont la fermeture officielle de Nagoshi Studio, qui condamne Gang of Dragon.