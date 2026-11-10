Le démarrage de Zelda: Ocarina of Time est un carton du côté des ventes physiques

Le plus gros démarrage en France depuis 2024

GTA 6 deux semaines plus tard ou pas, le nom de The Legend of Zelda: Ocarina of Time cristallise encore, 28 ans après, une excitation certaine pour le public. Son remake soigné, au gameplay adapté et peaufiné, a su faire honneur à la légende, au point de se retrouver dans beaucoup de foyers depuis son lancement le 5 novembre. Une présence numérique, on l’imagine, mais aussi en physique, avec des chiffres assez impressionnants. Sur Bluesky, Oscar Lemaire en a donné quelques-uns.

Environ 250 000 ventes physiques pour le démarrages du remake de Zelda OOT en France. C'est pas loin du triple du démarrage du dernier Call of Duty (qui a probablement bien mieux marché en démat, néanmoins) et c'est le plus gros démarrage d'un jeu dans les magasins français depuis fin 2024 (FC 25). — Oscar Lemaire (@oscarlemaire.bsky.social) 2026-11-10T09:28:39.352Z

En France, on compte à ce jour environ 250 000 ventes physiques du remake de Zelda: Ocarina of Time, en moins d’une semaine. Toutes licences confondues, il fait trois fois plus que Call of Duty Modern Warfare 4, et on n’a pas vu mieux depuis EA Sports FC 25, en 2024. Deux titres qui réalisent aussi d’énormes ventes en version dématérialisée, mais la performance n’est pas anodine.

La tendance se vérifie également du côté du Royaume-Uni. Selon Christopher Dring, pour The Game Business, les ventes physiques du remake de Zelda: Ocarina of Time dépassent de 35% celles de Breath of the Wild sur Switch et Wii U à sa sortie en 2017. En revanche, Tears of the Kingdom s’est vendu à 500 000 exemplaires à son lancement, soit deux fois plus que OoT, avec cela dit un parc de consoles Switch bien plus conséquent. Mais là aussi, au Royaume-Uni, c’est le meilleur lancement physique de l’année et le meilleur démarrage pour un Zelda old school.

En sachant que Nintendo ne précise jamais de données sur la part de ventes numériques de ses jeux, et que Zelda ne dérogera évidemment pas à la règle, l’indicateur physique nous permet quand même de nous donner une belle idée de la réception du public. Et une très bonne, donc.