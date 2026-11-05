Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération

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Ces derniers temps, c’est surtout chez Xbox que l’on entend parler de la nouvelle génération de consoles avec un Project Helix qui commence peu à peu à se dessiner. Sony évoque moins sa future PS6, mais celle-ci devrait elle aussi arriver avant la fin de la décennie. Le constructeur a même adressé un mot à ce sujet lors de son dernier bilan trimestriel.

PS5 Pro // Source : Sony

Sony commence les préparatifs

Suite à la publication des derniers résultats du groupe, Lin Tao, qui est la responsable des finances chez Sony, a adressé quelques mots autour de la prochaine console de PlayStation (propos rapportés par VGC). Malgré les ruptures de composants et le marché de la mémoire qui est dans un état catastrophique suite à l’envolée des prix, le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, avec aucun retard significatif à signaler pour le moment.

On ne sait pas encore quand cette PS6 sera mise sur le marché, et aux dernières nouvelles, Sony déclarait n’avoir rien fixé dans le marbre à ce sujet. Lin Tao précise en tout cas que l prochain année fiscale (qui va démarrer le 1er avril 2027) servira à préparer le terrain pour la prochaine génération :

« Pour la prochaine année fiscal, nous avons pour objectif de continuer à accroître l’engagement des utilisateurs et de renforcer davantage la monétisation, grâce au lancement de titres majeurs et au développement de notre service. Nous comptons également réaliser des progrès solides dans la préparation de la plateforme de nouvelle génération. […] À partir de la prochaine année fiscale, des investissements seront consacrés à la nouvelle plateforme. Pour assurer notre croissance future, nous devons accorder une grande importance à cette nouvelle plateforme et y consacrer les investissements nécessaires. Nous devons veiller à la solidité de notre plateforme et réfléchir à la manière d’y investir de façon rationnelle. »

Sony indique avoir déjà sécurisé les composants nécessaires pour sa prochaine année fiscale, ce qui devrait peut-être éviter une nouvelle hausse du prix de la PS5 et des ruptures de stocks. Ces composants serviront également à préparer la production de la PS6, qui ne sera sans doute pas donnée.

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