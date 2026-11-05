Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

2

Après Sony, c’est au tour de Nintendo de livrer les résultats de son dernier trimestre. Le constructeur a fait le point sur les ventes de ses deux consoles (car oui, la Switch existe encore), tout en étalant les chiffres de ventes de plusieurs de ses jeux sortis au cours de ces derniers mois.

Splatoon Raiders // Source : Nintendo

La Switch 2 ralentit juste avant les fêtes

On commence par les consoles, avec une Nintendo Switch 2 qui a dépassé les 26,35 millions d’exemplaires vendus (chiffre arrêté au 30 septembre), avec 2,67 millions de machines vendues sur ce trimestre.

Comparer cela à l’année précédente (4,54 millions) n’aurait pas tellement de sens étant donné que la console venait d’être mise sur le marché, d’autant plus qu’il y a ici une hausse de tarif à prendre en compte. Nul doute que le constructeur espère tout de même faire mieux pour le trimestre en cours grâce aux fêtes de fin d’année. Pour ce qui est de la Switch première du nom, elle trouve encore preneur, avec 0,61 million de consoles vendues, pour un total qui dépasse les 156 millions.

Le point sur les ventes de jeux Switch 2

Fire emblem fortune weaves nintendo direct aout 02 1

Fire Emblem: Fortune’s Weave // Source : Nintendo

On aurait pu s’attendre à une meilleure performance pour la Switch 2 si l’on regarde son catalogue, puisque la machine a eu droit à pas mal d’exclusivités durant ce trimestre. À commencer par Splatoon Raiders, qui a bien démarré et qui s’est vendu à 2,42 millions d’exemplaires, faisant de lui la cinquième exclusivité Switch 2 la plus vendue. Fire Emblem: Fortune’s Weave fait forcément moins bien mais s’en tire avec 1,34 million, tandis que le remake de Star Fox atteint les 1,17 million de ventes.

Ces trois jeux n’auront cependant pas réussi à faire mieux que Rhythm Paradise Groove, qui s’en tire avec 2,89 millions d’exemplaires écoulés. Ce qui s’explique par le fait qu’il s’agisse d’un jeu Switch, avec un parc de consoles bien plus grand. Même chose pour Tomodachi Life: Une vie de rêve qui continue de cartonner avec 8,83 millions de ventes.

Puisque le top 10 des jeux Switch ne bouge pas réellement, autant partager le top 9 des jeux Switch 2 pour terminer :

  1. Mario Kart World – 16,48 millions
  2. Donkey Kong Bananza – 5,05 millions
  3. Légendes Pokémon Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 4,04 millions
  4. Pokemon Pokopia – 4,04 millions
  5. Splatoon Raiders – 2,42 millions
  6. Kirby Air Riders – 1,94 million
  7. Fire Emblem: Fortune’s Weave – 1,34 million
  8. Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition – 1,28 million
  9. Star Fox – 1,17 million
Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Star Fox
Star Fox
switch 2

Date de sortie : 25/06/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Test Star Fox – Un remake réussi qui joue un peu trop la sécurité

switch 2
Test Star Fox – Un remake réussi qui joue un peu trop la sécurité

Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2

switch 2
Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2

Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 wii switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

Star Fox donne de ses nouvelles avec une longue vidéo de présentation avant sa sortie sur Nintendo Switch 2

switch 2
Star Fox donne de ses nouvelles avec une longue vidéo de présentation avant sa sortie sur Nintendo Switch 2
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
pc ios android
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions
ps5
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions
EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week
GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux
pc
GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux
God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027
God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027
« Annuler Blade couterait sans doute aujourd’hui plus cher que de le finir » : Le STJV dénonce les méthodes de Microsoft avec Arkane
pc xbox series
« Annuler Blade couterait sans doute aujourd’hui plus cher que de le finir » : Le STJV dénonce les méthodes de Microsoft avec Arkane
The Elder Scrolls VI: Sentinel vient d’officialiser son nom, mais ne l’attendez probablement avant deux bonnes années
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine
Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible
pc ps5
Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible
L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché
switch switch 2
L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché
Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20
pc
Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20
Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
switch 2
Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife
pc
Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife
Des jeux indépendants sont repoussés sur Steam car Valve qui met trop de temps à répondre, en partie à cause des jeux IA
Des jeux indépendants sont repoussés sur Steam car Valve qui met trop de temps à répondre, en partie à cause des jeux IA
Dragon’s Dogma II: Dark Arisen s’offre une collaboration gourmande avec l’anime Gloutons et Dragons
pc ps5 xbox series switch 2
Dragon’s Dogma II: Dark Arisen s’offre une collaboration gourmande avec l’anime Gloutons et Dragons
Attention à vous si vous jouez à Nikke: Goddess of Victory sur PC, le launcher a été infecté par plusieurs virus
Attention à vous si vous jouez à Nikke: Goddess of Victory sur PC, le launcher a été infecté par plusieurs virus
Microsoft aurait reçu au moins trois offres pour racheter Arkane Studios, dont Ubisoft
pc xbox series
Marvel's Blade
Stronghold 4 : La chevalerie attendra 2027, l’accès anticipé du jeu de stratégie est repoussé de plusieurs mois
pc
Stronghold 4 : La chevalerie attendra 2027, l’accès anticipé du jeu de stratégie est repoussé de plusieurs mois
Xbox Game Pass : Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer et d’autres intègrent l’abonnement
pc xbox series xbox one
Xbox Game Pass : Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer et d’autres intègrent l’abonnement
Xbox craque et annonce la Xbox Series X-BITE, une console unique… engloutie par un faux alligator
xbox series
Xbox craque et annonce la Xbox Series X-BITE, une console unique… engloutie par un faux alligator
Arc Raiders : Embark Studios essaye (encore !) de justifier son choix d’avoir eu recours à l’IA pour le doublage de son extraction shooter
pc ps5 xbox series
Arc Raiders : Embark Studios essaye (encore !) de justifier son choix d’avoir eu recours à l’IA pour le doublage de son extraction shooter
Le directeur d’id Software promet que le studio va bien malgré les licenciements et indique travailler de près avec MachineGames
Le directeur d’id Software promet que le studio va bien malgré les licenciements et indique travailler de près avec MachineGames
GTA 6 officialise son poids de 212 Go ainsi que l’heure exact de son pré-chargement
ps5 xbox series
GTA 6 officialise son poids de 212 Go ainsi que l’heure exact de son pré-chargement
The Elder Scrolls VI se nomme officiellement Sentinel, Bethesda confirme le titre de son prochain RPG
pc xbox series
The Elder Scrolls VI se nomme officiellement Sentinel, Bethesda confirme le titre de son prochain RPG