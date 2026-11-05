Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem

La Switch 2 ralentit juste avant les fêtes

On commence par les consoles, avec une Nintendo Switch 2 qui a dépassé les 26,35 millions d’exemplaires vendus (chiffre arrêté au 30 septembre), avec 2,67 millions de machines vendues sur ce trimestre.

Comparer cela à l’année précédente (4,54 millions) n’aurait pas tellement de sens étant donné que la console venait d’être mise sur le marché, d’autant plus qu’il y a ici une hausse de tarif à prendre en compte. Nul doute que le constructeur espère tout de même faire mieux pour le trimestre en cours grâce aux fêtes de fin d’année. Pour ce qui est de la Switch première du nom, elle trouve encore preneur, avec 0,61 million de consoles vendues, pour un total qui dépasse les 156 millions.

Le point sur les ventes de jeux Switch 2

On aurait pu s’attendre à une meilleure performance pour la Switch 2 si l’on regarde son catalogue, puisque la machine a eu droit à pas mal d’exclusivités durant ce trimestre. À commencer par Splatoon Raiders, qui a bien démarré et qui s’est vendu à 2,42 millions d’exemplaires, faisant de lui la cinquième exclusivité Switch 2 la plus vendue. Fire Emblem: Fortune’s Weave fait forcément moins bien mais s’en tire avec 1,34 million, tandis que le remake de Star Fox atteint les 1,17 million de ventes.

Ces trois jeux n’auront cependant pas réussi à faire mieux que Rhythm Paradise Groove, qui s’en tire avec 2,89 millions d’exemplaires écoulés. Ce qui s’explique par le fait qu’il s’agisse d’un jeu Switch, avec un parc de consoles bien plus grand. Même chose pour Tomodachi Life: Une vie de rêve qui continue de cartonner avec 8,83 millions de ventes.

Puisque le top 10 des jeux Switch ne bouge pas réellement, autant partager le top 9 des jeux Switch 2 pour terminer :